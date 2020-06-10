韓國瑜不提訴訟 柯文哲：我若是民進黨就讓他告、不要補選

民眾黨主席柯文哲中午召開記者會，宣部秘書長謝立功就任。（民眾黨提供）

2020-06-10 13:11:14

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免並解職在即，昨天宣布不提相關訴訟。對此，民眾黨主席柯文哲表示，他如果是民進黨，就讓他告告告，連補選都不要選、直接派人就好，「但這是陰謀論啦」；他提到，每個黨都企圖跟別人合作，朋友多、敵人要少，「我們也不會不跟民進黨做朋友。」

柯文哲中午召開記者會宣布民眾黨秘書長謝立功就任，接受媒體提問被問及怎麼看待韓國瑜放棄訴訟？柯文哲說：「我如果是民進黨，我怎麼處理，我就讓你告告告，到12月25日後定案，連選都不要補選，直接派人就好，這是陰謀論啦，從另個角度，選舉結果差那麼多，也不必去提訴訟，在實務、法理上都不必要。」

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對於有國民黨議員認為能和民眾黨合作，尤其在高雄市長補選？柯文哲表示，民眾黨在立院第一個會期表現很清楚，不是憑顏色做決定，是照議題來決定支持或反對，長期以來台灣藍綠壁壘分明、黨同伐異，民眾黨的核心思想，只要符合台灣整體利益、人民最大福祉，可以跟不同黨合作。

他說，每個黨都企圖跟別人合作，希望朋友多、敵人少，國民黨氣勢受挫，要尋求更多朋友蠻正常，「但我們也不會這樣不跟民進黨做朋友。」至於高雄市長補選，稍晚將召開內部開會討論，決定後續佈局。

被問到民進黨可能推派行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選，陳其邁需要先辭職嗎？柯文哲說，民進黨的事他又不會下指導棋，反正他去當候選人又不是代理市長，代理市長要去辦補選，這位置還是給別人坐。

對於昨天在市議會批評民進黨一黨專政一事，柯文哲說：「今天媒體這麼多，我問你啦，當年黨政軍退出媒體是哪個黨的主張、口號，現在呢？這才是我們有時抱怨的，你怎麼變成你當年要推翻的人？」有媒體問到「蔡總統昨天到基隆夜市吃蚵仔煎被解讀成罷柯？」柯文哲回：「我每天吃空心菜咧？這很無聊。」

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