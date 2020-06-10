網傳「防疫幾個月高雄市多出近70萬票」查核中心公佈數據澄清

網傳「在歷經防疫幾個月內，高雄市居然多出近70萬票...」，經查核中心證實為錯誤訊息。（翻攝台灣事實查核中心粉專）

2020-06-10 16:07:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090張同意票高票通過，但挺韓陣營心有不甘，選後短短4日，暗指作票、買票等謠言四起，在社群網站上廣傳；近日其中一則傳言指出「在歷經防疫幾個月內，高雄市居然多出近70萬票...」，並羅列2018年九合一選舉、2020年總統大選及今年罷免案候選人得票數，暗帶作票風向；對此，台灣事實查核中心揪出傳言謬誤之處，證實為錯誤訊息。

臉書上，多個社團、粉專和個人帳號皆出現「哇！～在歷經防疫幾個月內，高雄市居然多出近70萬票！韓國瑜選市長時，韓得89萬、陳得74萬，共計163萬；總統選舉時，蔡得101萬、韓得61萬，共計162萬；這次罷韓時，未投票135萬、挺韓票2萬7千、罷韓票93萬，共計230萬7千。這幾次的票，那（哪）裡不一樣？」，經查核中心點出邏輯謬誤與相關數據證實，此消息實為錯誤訊息。

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查核中心引述中選會及高市選委會公布數據（兩單位數據得票數皆不包含「未投票」者），2020年總統副總統選舉，高雄市投票實際情況分別為韓國瑜、張善政得票數61萬896票，蔡英文、賴清德得票數為109萬7621票，此傳言將蔡賴配得票數誤植為101萬，應為109萬；另外，6月罷免案中，同意票時計票數為2萬5051票，謠言植為2萬7千票。

除了數字錯誤，查核中心表示，傳言相比選舉票數時，並未計算未投票者，僅在2020年高雄市長罷免案中加上未投票者，比較基準顯然並不相符。

而針對謠言「高雄市居然多出近70萬票」一點，查核中心檢索中選會選舉資料庫網站，2018年直轄市長選舉，選舉人數為228萬1338人，2020年總統副總統選舉，高雄市選舉人數為229萬9558人，6月罷免案投票人數為229萬9981人，並無如所謂「多出70萬票」情況。

查核中心綜合以上數據得證，網傳內容為「錯誤」訊息。

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