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被點名是高市代理市長人選 王國材：沒有接獲消息

被點名是高雄代理市長人選，王國材表示沒有接獲消息。（交通部提供）

被點名是高雄代理市長人選，王國材表示沒有接獲消息。（交通部提供）

2020-06-10 11:38:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日宣布針對罷免結果，尊重人民意志，不會提出任何訴訟後，依法在中選會公告罷免案通過後3個月內，要進行市長補選投票。而在補選前的高雄市代理市長一職，日前傳出內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲都是府院高層可能推派的代理市長人選後，今又傳出交通部次長王國材也是代理市長可能的人選。對於詢問是否有府院高層與他談過要代理高雄市長這件事情，王國材僅低調表示「沒有」。

現年61歲的王國材，是國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、一卡通票證股份有限公司董事長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。

王國材在交通部內擁有鋼鐵人的稱號，主要是因為從105年5月20日擔任交通部次長一職後，曾代理過中華郵政公司、台灣港務公司、圓山大飯店董事長職務，交通部有臨時需要處理的重大事件，像是華航機師罷工時，凌晨紅眼時段勞資協商，也都是由他出面主持，所以被稱為鋼鐵人。

雖然王國材說沒有接獲任何府院高層人事要他去代理高雄市長一職的消息，對於詢問若真的有這個機會，是否會想去擔任高雄市代理市長，王國材表示，對於假設性問題，他不便回答。

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