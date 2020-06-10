韓粉揚言罷免黃捷、王浩宇 徐國勇：報復式罷免難成功

內政部長徐國勇今接受廣播節目專訪時表示，台灣民主發展到現在這個程度，報復式罷免很難成功。（資料照）

2020-06-10 10:42:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過後，高雄市議員黃捷、桃園市議員王浩宇、高雄市立委劉世芳等人均成為韓粉點名罷免的對象。對此，內政部長徐國勇今接受廣播節目專訪時表示，據他多年觀察，台灣民主發展到現在這個程度，這種報復式罷免很難成功。

徐國勇指出，根據他長年觀察，罷免由政黨發起都很難成功，包括前立委黃國昌被反同婚者提起罷免、前立委蔡正元被民眾發起「割闌尾（藍委）」等，再更早之前有立委因為反核四被提罷免，這些幾乎都是從公民運動開始。至於這次的狀況，他認為台灣民主發展到現在這程度，要用報復式的方式來罷免應該是很難成功。

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針對挺韓團體將於13日走上凱道抗議，徐國勇說，台北市警察局已經核准路權申請，局長陳嘉昌也在第一時間就向他回報這件事，由於當天正好也有民團發起反送中晚會，目前規劃是把兩邊的人群隔開，讓雙方都可以表達訴求，並且平穩完成這兩場集會遊行。

徐國勇也提到，在罷韓通過之後，目前各地回報的治安狀況都還是很平穩，高雄市議會議長許崑源墜樓的悲劇現在也已經由高雄地檢署負責偵辦，結果同樣由檢方來公布。

被問到未來高雄市長的代理人選，徐國勇說，他沒有聽說，決定權是在行政院。對於民進黨高雄市議員高閔琳質疑行政院副院長陳其邁是輸給韓國瑜的人，成為代理市長的正當性恐有疑慮，徐國勇則表示，這種說法沒什麼理由，因為補選並沒有資格限制，一般民眾如果被行政院長任命也能當。

徐國勇認為，目前各界聲音聽起來都以陳其邁的呼聲最高，如果陳其邁當代理市長又參與補選，在法律制度上也沒有任何問題，唯一的問題是選委會主委依法是由市長兼任，屆時陳其邁可能得辭去主委，讓副市長去當。

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