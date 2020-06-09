屁股夾完53根筷子談罷免 呱吉：光有仇恨做不到

台北市議員邱威傑兌現自己的承諾，用屁股折斷53根筷子。（圖：擷自邱威傑臉書影片）

2020-06-09 23:06:04

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，許多人選前下賭咒，包括台北市議邱威傑（呱吉）邱威傑，若罷韓票數超過40萬票每1萬票夾斷1根筷子，換算要夾斷53根；邱威傑今晚於臉書粉絲團發布影片兌現支票，屁股夾完53根筷子，談起近日報復性罷免聲浪，邱威傑說，罷免光是仇恨做不到，他鼓勵大家是試試看，體會要成功沒想像中容易。

談到罷免韓國瑜後各地出現報復性罷免聲浪感想，邱威傑說，罷免是憲法府與人民權利，也不能禁止任何人的主張，他鼓勵大家試試看，體會要發動成功罷免，沒有想像中容易動員，光有仇恨做不到，他理解大家都需要宣洩情緒，但罷免是民主社會中有秩序的行為，要進行三階段才會完成，並不是做出征服務處、砸雞蛋這種不理性行為，而且這也不是民主社會大家所樂見。

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邱威傑在辦公室脫下褲子，捲起後方的三角褲布料，作為支撐點，接著將筷子橫放內褲與屁股中間，使出屁股肌力，在助理驚呼聲中，嘗試一次夾1根慢慢至一次5根；過程中有夾成功、有失敗，甚至筷子屑戳進肌膚，留下些微血跡，最後花1小時夾斷53根。

對於事前有做何準備練習？邱威傑表示，這就是大家可能不了解他，或對他的行業的人有很大誤解，電影劇本理論提到，如果電影畫面看到槍，後面就是要擊發，主角拿出手槍，沒有發射，手槍就沒有意義，有這畫面一定要發出子彈。事實上，呱吉在前兩天就曾經在IG上發布影片，說明自己正在操練自己的大臀肌，準備兌現自己的「祭品文」。

邱威傑說，「我提出罷韓沒過要用屁股夾斷筷子，我說出這句話，就像是那把手槍，說出瞬間，已經知道要做這件事情，之前就準備」，知道做得到才敢說，物理上做得到，20年前看過搞笑喜劇演員做這表演，陸續網路有人拍這種影片。對於選舉下賭咒沒兌現的人，邱威傑說，沒品賭徒跑去人家家裡賭盤，輸了拿不出賭金，要被莊家斷腳筋的吧！

台北市議員邱威傑兌現自己的承諾，用屁股折斷53根筷子。（圖：擷自邱威傑臉書影片）

邱威傑在兌現自己的承諾後，不忘向上街投票的高雄人致上敬意。（圖：擷自邱威傑臉書影片）

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