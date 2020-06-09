罷韓開祭品！ 呱吉兌現承諾 用屁股夾斷53根筷子

台北市議員邱威傑（見圖）在6日罷韓前曾發下豪語，說「超過40萬，多幾萬就夾斷幾根筷子」，在時隔3日後終於兌現，他在片中表示，「真正厲害的不是我，是93.9萬上街去投票的高雄人」。（圖擷取自Facebook「呱吉」）

2020-06-09 22:03:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日獲得近94萬張罷免同意票，成為台灣史上首位被罷免成功的縣市首長，其中，台北市議員邱威傑在罷韓前曾發下豪語，說「超過40萬多幾萬就夾斷幾根筷子」，在時隔3日後終於兌現，用屁股努力夾斷承諾的53根筷子，他在片中表示，「真正厲害的不是我，是93.9萬上街去投票的高雄人」。

YouTube網紅「呱吉」邱威傑在罷韓投票前曾預測，認為同意票僅會有40萬，他當時表示「只要比40萬多多幾萬票，我就夾斷幾根筷子」，之後在6月6日當天，韓國瑜以93萬9090張同意票確定遭到罷免。

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邱威傑今天在臉書和YouTube發布影片，他表示，投票前沒人知道投票率會多高，就是因為高雄人站出來，罷韓才能夠高票成立，所以他也依照約定，多幾萬就用屁股夾斷幾根筷子。

邱威傑在夾筷子期間一度被刺傷，卻依然成功完成挑戰，他最後在片尾指出，「雖然我達成了用屁股折斷53根筷子的壯舉，聽起來非常地厲害，但真正厲害的不是我，厲害的是93.9萬上街去投票的高雄人」。

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