謝長廷確定續任駐日代表 4年討回上百億圓館產

駐日代表謝長廷在今天例行記者會中證實將繼續留任。（記者林翠儀攝）

2020-06-09 21:00:35

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕擔任駐日代表今天正好屆滿4年的謝長廷，今天在例行記者會中證實他將繼續留任。回顧4年來他為國家討回了超過上百億圓的駐日處館產，謝長廷開玩笑地說，光是省下的律師費就超過他當律師8年的薪水。

謝長廷是在2016年6月9日就任駐日代表，回顧4年來的駐日成績，謝長廷特別提到收回駐日館產的事情，目前我國在東京、橫濱的館產已全數收回，剩下福岡的土地和大阪的土地與房舍仍在處理中。

請繼續往下閱讀...

他表示，台日斷交以後，登記中華民國的財產都會被沒收或接收，很多館產不能登記中華民國的名義，所以很多館產都登記個人名義，「坦白講很悲哀」。他指出，很多當年代表登記的個人過世或退休，我們不敢跟他們要、也不能公開講，講中華民國可能又會出現政治問題，就這樣一年過一年，2、30年就過去了。

謝長廷以他的律師專業認為這會有法律問題，也會變成笑話。他表示，我們又不敢打官司，所以他就用他的律師的專業，透過政治人脈一層層去處理。他也透露，遇到已過世的還比較好講，反而是人還在世的，推三阻四，兩年前還有人跟他說「等到520之後再來」，對方可能認為今年520之後政黨會再次輪替。

收回的館產中，東京部分市值超過上百億圓，橫濱有10多億圓，其他的館產約1、2億圓。謝長廷開玩笑的說，光是省下的律師費就超過他當律師8年的薪水。

謝長廷收拾歷任駐日代表不願碰也沒辦法碰的爛擔子，其中數度受到假消息的攻擊，說他把名義從中華民華變更成台灣被日本罰幾千萬圓，有意思的是，他每批一次公文就有假消息出來，用意就是為了阻止他。

謝長廷也談到關西機場事件，他表示，因為他是政治任用，也成為政治鬥爭的一個破口，外交工作是比較保守，做事有些不能講，所以他是啞巴吃黃蓮，被攻擊得很厲害。謝長廷說，關西機場事件是大家第一次體會到所謂的假新聞之戰。以前我們也沒有這樣的經驗，現在大家都知道，美國都把這關西機場事件當作教材。

謝長廷表示，近期來大家都很關心他是否續任的問題，他覺得高雄市長韓國瑜有句話說的很好，政務官來做事是偶然，離開是必然，重要是離開時回顧做了什麼事，他要特別引用向韓市長「表示溫暖」。

謝長廷的續任相當罕見，駐日大使（代表）之前只有前大使馬樹禮有過前例，馬大使在台日斷交後駐日12年。不過謝長廷也表示，未來不一定做4年，因為政務官不是任期制，政府要政務官離開不必理由。他還開玩笑地說，如果他沒有續任，他覺得自己很適合去當代理高雄市長，現在大家都在找一個熟悉高雄、對高雄市政了解的，有熱情的，「好像在講我」，有人問他對高雄還有熱情嗎？謝長廷說，當然有，而且他的戶籍也還在高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法