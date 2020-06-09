力挺黃捷！王婉諭：她唯一的錯就是戳破韓國瑜無心市政

時代力量立委王婉諭在臉書發文力挺黨籍高雄市議員黃捷。（翻攝自王婉諭臉書）

2020-06-09 18:34:06

〔記者吳書緯／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過後，時代力量高雄市議員黃捷被部分韓粉列為「報復性罷免」名單之列。時代力量立委王婉諭今天聲援黃捷，並表示黃捷唯一犯下的錯就是「在質詢時戳破了韓國瑜先生無心市政的真相」，並相信時力的黨公職不畏懼「報復性罷免」，在任的每一天從不愧對選民的期待。

王婉諭今天透過臉書發文力挺黃捷，王婉諭讚許黃捷，對於高雄市政總是以最強力的力道替市民監督，更兩次獲得高督盟評鑑的十大問政優質議員，優質表現有目共睹。反之，罷捷領銜人所提出的的罷免理由包括「剪接質詢市長影片企圖抹黑、扭曲市府團隊言論、挺香港替港民發聲、無心市政」，毫無事實根據也令人莞爾一笑。

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王婉諭表示，黃捷唯一的錯就是「在質詢時戳破了韓國瑜先生無心市政的真相」，而如同黃捷所言「罷免是台灣人的公民權，對民意代表來說是一個試驗。若真有超過一定比例民眾認為我們問政失職，我們也絕不戀棧。然而在此之前的每一天，我們都會努力對得起這個職位，不僅是對自己，也對選民負責。」

王婉諭說，韓國瑜的支持者在罷免過後展現的對立、衝突、情緒性言論，不僅是撕裂社會，更是對台灣民主的一大傷害，因此她再次呼籲，選舉縱然一時激情，選後也應回歸理性，將平靜的生活還給台灣人民。

針對擁有罷捷權力的鳳山選民，王婉諭相信選民會做出最好的判斷，也期待大多數的台灣人能用理性的態度進行溝通、討論，讓台灣社會有進步的可能。

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