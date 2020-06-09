為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台大「轉型正義」被當錦衣衛 歷史學者：請成熟面對真實

台大傅鐘是紀念台大前校長傅斯年，但有教授認為，校史多歌功頌德，且傅斯年在台大忙於校務，根本沒空宣傳學術自由，如今台灣走過民主化30年，應去除黨國色彩，正視真正歷史。（資料照，記者方賓照攝）

台大傅鐘是紀念台大前校長傅斯年，但有教授認為，校史多歌功頌德，且傅斯年在台大忙於校務，根本沒空宣傳學術自由，如今台灣走過民主化30年，應去除黨國色彩，正視真正歷史。（資料照，記者方賓照攝）

2020-06-09 18:22:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大學生會擬在週六（13日）校務會議提案成立校園轉型正義小組，消息曝光卻有教授擔憂「校園錦衣衛」，但不願具名的台大歷史教授指稱，台灣民主化30年，過去校史多歌功頌德，現在應正視歷史真相、去宣傳化，擺脫過去黨國戒嚴時期的色彩。

台大週六將召開校務會議，學生會已提案，建議推動校園轉型正義，任務包含歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教育規劃、調查並推動清除校園空間所具有之威權意象及保存不義遺址等。

但提案曝光後，有不具名的教授質疑這是學生把「政治人物分裂伎倆」帶進校園，憂再成立小組會成為「校園錦衣衛」；對此，1名台大歷史教授匿名表達，事件最好回到校務會議討論，但不只台大，全台各地的校史，恐怕都應該重新檢討。

該名歷史教授指出，過去黨國戒嚴時代，校史多歌功頌德、宣傳意味及色彩濃厚，不僅脫離現實太遠，也從未正視歷史真相，但台灣已經歷過民主化30年，呼籲台大師生應該坦坦蕩蕩，成熟一點，面對歷史真相，回頭看看1950年代，台大真實的樣貌究竟是什麼。

該歷史教授還說，如前校長傅斯年在台大不到2年，當年戰後校務慘淡，只關心台大如何重啟教學研究，根本沒談到學術自由等問題，卻被亂講瘋傳沒有資料根據的事；另外，台大以前學生刊物包含小說、詩歌等，都要經過思想審查，「這是以前幾十年每一天都在發生的日常生活，卻從未列入校史？難道這都不能講嗎？」這位教授表明，願意支持學生提出的校園轉型正義小組提案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台大學生會擬提案 成立校園轉型正義小組
2020-06-09 16:34

台大學生會擬提案 成立校園轉型正義小組
瑞德西韋推手台大畢典演講 楊台瑩：帶領團隊應以誠信為本
2020-06-06 16:34

瑞德西韋推手台大畢典演講 楊台瑩：帶領團隊應以誠信為本
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
獨家》台大去年畢典配樂 竟播放中國海軍軍歌
2020-06-02 16:44

獨家》台大去年畢典配樂 竟播放中國海軍軍歌
政治受難者也有老外！馬國僑生被當恐怖分子「共產黨員」判刑
2020-05-31 11:19

政治受難者也有老外！馬國僑生被當恐怖分子「共產黨員」判刑
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
全台首例！台大將實施國家語言授課補助 閩客原手語均適用
2020-05-12 21:08

全台首例！台大將實施國家語言授課補助 閩客原手語均適用
台大校務會議禁媒體採訪 學生代表道歉：策略錯誤
2020-03-21 21:12

台大校務會議禁媒體採訪 學生代表道歉：策略錯誤
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 18:54

罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 府發言人回應了！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播