台大「轉型正義」被當錦衣衛 歷史學者：請成熟面對真實

台大傅鐘是紀念台大前校長傅斯年，但有教授認為，校史多歌功頌德，且傅斯年在台大忙於校務，根本沒空宣傳學術自由，如今台灣走過民主化30年，應去除黨國色彩，正視真正歷史。（資料照，記者方賓照攝）

2020-06-09 18:22:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大學生會擬在週六（13日）校務會議提案成立校園轉型正義小組，消息曝光卻有教授擔憂「校園錦衣衛」，但不願具名的台大歷史教授指稱，台灣民主化30年，過去校史多歌功頌德，現在應正視歷史真相、去宣傳化，擺脫過去黨國戒嚴時期的色彩。

台大週六將召開校務會議，學生會已提案，建議推動校園轉型正義，任務包含歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教育規劃、調查並推動清除校園空間所具有之威權意象及保存不義遺址等。

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但提案曝光後，有不具名的教授質疑這是學生把「政治人物分裂伎倆」帶進校園，憂再成立小組會成為「校園錦衣衛」；對此，1名台大歷史教授匿名表達，事件最好回到校務會議討論，但不只台大，全台各地的校史，恐怕都應該重新檢討。

該名歷史教授指出，過去黨國戒嚴時代，校史多歌功頌德、宣傳意味及色彩濃厚，不僅脫離現實太遠，也從未正視歷史真相，但台灣已經歷過民主化30年，呼籲台大師生應該坦坦蕩蕩，成熟一點，面對歷史真相，回頭看看1950年代，台大真實的樣貌究竟是什麼。

該歷史教授還說，如前校長傅斯年在台大不到2年，當年戰後校務慘淡，只關心台大如何重啟教學研究，根本沒談到學術自由等問題，卻被亂講瘋傳沒有資料根據的事；另外，台大以前學生刊物包含小說、詩歌等，都要經過思想審查，「這是以前幾十年每一天都在發生的日常生活，卻從未列入校史？難道這都不能講嗎？」這位教授表明，願意支持學生提出的校園轉型正義小組提案。

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