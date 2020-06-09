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空軍少將林重宏涉性騷女部屬 監院11：0通過彈劾

空軍少將林重宏（左）涉性騷擾女部屬，國防部主動移送監院調查，監察院以11比0通過彈劾。（資料照，記者涂鉅旻攝）

空軍少將林重宏（左）涉性騷擾女部屬，國防部主動移送監院調查，監察院以11比0通過彈劾。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2020-06-09 17:18:18

〔記者謝君臨／台北報導〕空軍少將林重宏被控對女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋」等不當稱謂、簡訊，張貼親吻、摸胸的貼圖，以及肢體碰觸，監委楊芳玲、楊芳婉、包宗和調查後，認定林重宏身為高階將級軍官，卻以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯；監察院以11票全數通過彈劾案，移送公務員懲戒委員會審理。

楊芳玲表示，本案為國防部首次主動移送監院；彈劾案文指出，林重宏身為高階將級軍官，理應躬先表率，維護國軍軍譽、尊嚴與形象，恪遵法令及相關軍風紀規定，卻於任職通航資聯隊聯隊長期間，持續多次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」、「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等言語輕浮的不當稱謂及簡訊，對其張貼親吻、摸胸的貼圖，部分訊息傳送時間甚至為深夜或凌晨時段，長期且頻密。

此外，林重宏另對女性部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸，並以具有性意味或性別歧視的言詞、行為，使女性部屬感受到敵意與冒犯，相關人等雖不願提出性騷擾申訴，但究其所為確已對女性部屬造成心理壓力、使她們感到錯愕，實與性騷擾相當。

監委認為，林重宏身為單位高階主管，卻對女性部屬頻密傳訊、不當碰觸，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象，已構成國軍軍風紀維護實施規定，並違反公務員服務法，而有應受懲戒事由，因此依法提案彈劾，並移請公懲會審理，依法懲戒。

林重宏2019年10月被記過拔官，調任空軍司令部委員一職。

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