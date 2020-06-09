不顧北京反對！ 捷克參院議長維特齊宣布訪台

捷克電視台CT24zive今報導，捷克參議院議長維特齊今天宣布出訪台灣。（翻攝自推特）

2020-06-09 15:40:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克參議院議長維特齊今宣布，計畫由商務代表團和科學家陪同，自8月30日到9月5日訪問台灣。外交部發布新聞稿表示歡迎，並強調議長來訪將有助台捷雙方國會交流、開展各項合作。

維特齊（Miloš Vystrčil）於捷克當地時間今天上午9時召開記者會，宣布出訪台灣。維特齊計畫搭乘專機、由商務代表團和科學家陪同，自8月30日到9月5日訪台。參議院議長的地位僅次於總統，此次訪問將是捷克歷來訪台最高層級官員。

請繼續往下閱讀...

捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪台，卻不幸在出發前猝死。媒體後披露中國信函，中國要脅柯佳洛若訪台將對捷克企業報復。柯佳洛遺孀和女兒今年4月專訪更直言中國脅迫涉及家人安危，雙方更有過「極不愉快的密談」，相關消息震驚捷克政壇。

維特齊今年2月底獲選接任猝逝的柯佳洛議長遺缺，他上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。

捷克參議院甫於5月20日以50票對1票的絕對多數，通過提案支持參議長訪台。維特齊4月15日在參議院致詞時，特別感謝台灣捐贈捷克口罩，同時讚揚台灣防疫成果，並強調支持台灣參與世衛組織（WHO）。

外交部今天發布新聞稿回應表示，維特齊宣布應我國立法院長游錫堃邀請訪台，外交部對此表示誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長一行到訪的各項協助。

外交部說，近年台捷雙邊實質關係有長足進展，民間來往互動密切，近兩年國人赴捷克觀光人數均創新高。根據2月捷克國營廣播電台民調顯示，三分之二民眾明確希望強化與台灣的關係。

外交部強調，維特齊議長的來訪，將有助台捷雙方國會交流，並進一步開展台捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動。（14:25更新，補充外交部回應）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法