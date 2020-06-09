參訪聚陽防護衣生產線 賴清德期許：讓MIT打進國際盃

副總統賴清德摸防護衣的材質。（記者蔡宗勳攝）

2020-06-09 12:12:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕副總統賴清德今天上午到嘉義縣頭橋工業區聚陽實業訪視，了解防護衣、隔離衣研發生產現況，對聚陽守護台灣的精神讚不絕口，並重申蔡總統宣示台灣防疫國家隊在後疫情時代要更加精進，以台灣優質生產力打防疫國際盃，聚陽將是重要成員之一。

成立30年的聚陽原是專門製造平價流行服飾的成衣廠，在海內外都設有生產線，研發中心設在嘉義縣頭橋工業區，今年3月受經濟部之託在頭橋工業區設置防護衣生產線，產製目前國際最高P3規格高級醫用防護衣，提供台灣防疫第一線醫護人員使用，而且從原料端到產品，都是MIT，讓政府防疫工作吃了一顆定心丸。

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賴清德表示，台灣已在6月7日大解封，表示大家的努力，成功守住國人的健康，也贏得國際的肯定，第一線人員居功厥偉，但幕後英雄成功提供後勤支援一樣功不可沒，聚陽就是這樣的幕後英雄。

賴稱讚聚陽三點，一是守護台灣的精神；二是防疫優先的決心，3月接到經濟部指令調配海外公司，同時也增闢生產線，利用17年來高品質的技術生產防護衣提供第一線人員使用，守護他們的健康；三則是不斷研發功能衣，不僅僅是衣服，還有醫療功能在內，一件衣服的研發帶動醫療技術的進步，令人佩服。

賴清德最後向聚陽董事長周理平說，未來要繼續努力，共同合作，不僅要提供國人防疫物資，蔡總統就職典禮時也期勉國家隊不能解散，要繼續精進，成為全球防疫物資生產的重鎮，用台灣品牌打國際盃，帶動台灣經濟。

副總統賴清德（左一）對聚陽實業生產的P3防護衣品質讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

副總統賴清德訪視聚陽實業國家隊P3防護衣生產。（記者蔡宗勳攝）

副總統賴清德（右二）訪視聚陽實業國家隊P3防護衣生產。（記者蔡宗勳攝）

副總統賴清德聚陽實業訪視合影。（記者蔡宗勳攝）

副總統賴清德到聚陽實業訪視國家隊P3防護衣生產。（記者蔡宗勳攝）

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