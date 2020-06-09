韓國瑜拍畢業照發表畢業演說 自嘲「笑不出來」

韓市府拍畢業照。（記者李惠洲攝）

2020-06-09 12:00:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免下台的高雄市長韓國瑜，今天上午率領一級局處長拍畢業照，攝影師要大家笑一下，他自嘲「笑不出來」，韓並發表「畢業演說」，強調高雄的榮譽感不能消失，高雄市一定要做到「人進來、貨出去」。

數十名韓粉則齊聚在高雄市政府四維中心外，高喊「市長加油」、「市長辛苦了」、「高雄人感謝你」、「等你東山再起」，讓韓國瑜感到滿滿窩心，還有遠從瑞士回來的韓粉，歡迎韓國瑜到瑞士玩，甚至有激動的韓粉當場下跪。

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拍照時，攝影師叫大家笑一下，韓國瑜不改愛開玩笑的個性說：「笑不出來」，市府官員才勉強微笑。

韓國瑜隨後發表「畢業演說」，他首先謝謝市府優質認真的團隊，在過去1年半不到的時間裡，認真為高雄市打拚，所有施政的成果，所民朋友可以一一檢驗。

他說，這段時間，比較能覺得有一點點自豪的，就是上半場2020年的防疫已經打完了，「我們從大年初一到現在，高雄本土武漢肺炎疫情感染是零。」

韓國瑜強調，根據過去幾年經驗法則，今年疫情我們非常擔心，但農產品外銷今年跟去年同期評比成長5%，今年治安跟去年同期來比，刑案犯罪下降12%。

他表示：「有這樣的一個團隊，身為市長非常覺得驕傲與自豪」，人在公門，身上掛了一個公職，本來就是一心一意為市民來打拚，任期長、任期短是一個問題，但在任期之內做了些什麼，才是更重要，「我身為一個市長，以這樣的團隊為榮」。

韓國瑜強調，台灣幾十年民主政治發展，從來沒有一個縣市政府，一天之內失去市長跟議長，市長被罷免，議長為了台灣民主政治的發展，及憂愁高雄的未來，選擇悲憤的一條路，「台灣民主史上沒有這種事情，所以高雄市民這幾天心情非常的憂傷、不安、難過」。

韓國瑜希望所有高雄市民朋友，能夠把心平靜下來，日子還是要過，高雄還是要進步，大家一定要齊心努力，讓高雄繼續往前走，讓高雄變成一個光榮的城市。

他說，新市府團隊下星期即將報到，「相信他們一定會在我們努力的基礎之上，認真為市民朋友打拚」，我們期待新的團隊，也能夠往這個方向做，高雄的榮譽感絕對不能消失，高雄市整個打拼的精神，絕對不能夠喪失，高雄市一定要做到「人進來貨出去」，這樣子的高雄發展，才會有希望，讓我們一起來為高雄祈禱祝福。

韓國瑜為韓粉簽名。（記者葛祐豪攝）

數十名韓粉齊聚在高雄市政府四維中心外，高喊「市長加油」、「市長辛苦了」。（記者葛祐豪攝）

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