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弔唁許崑源、談高市長補選 王金平：若外地找人須提罷免無效訴訟

前立法院長王金平（右）今上午前往許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

前立法院長王金平（右）今上午前往許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

2020-06-09 11:42:07

〔記者方志賢、黃旭磊／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，今天是靈堂開放弔唁第2天，前立法院長王金平前往致哀，他肯定許崑源是個講情重義，愛護家庭的人，各方面展現都是「英雄本色」，對於市長補選的看法？王金平說，國民黨若要從外地找人，就必須提罷免無效訴訟，這樣才有3個月遷入戶口時間，否則根本不用談。

今上午10點半，王金平由高雄市農會理事長蕭漢俊、前立委候彩鳳、議員吳利成等人陪同到市立殯儀館景行廳許崑源靈堂前致哀，他步出會場受訪指出，認識許崑源多年，在靈堂前希望議長夫人能節哀、照顧好身體，也交代許崑源兒女要孝順母親。許崑源過去國民黨選舉都以他擔任主任委員，大家都很敬佩他。

對於媒體問及國民黨會派什麼人參加市長補選？王金平說，國民黨會有自己打算，這個面向是多面，是從本地找人或從外地找人，若從外地找人就必須提罷免無效訴訟，這樣外地人才能有3個月遷入戶口的時間，否則根本不用談，須視各方面情勢變化。

是否會建議提罷免無效訴訟？王金平說，他沒有任何建議，國民黨會做各方面考量，並做出最好的決定。

韓國瑜市長遭罷免，會建議他下一步怎麼走？王金平說，他會有自己智慧可處理。韓粉計畫週六上凱道抗議，有何看法？王金平說尊重，每個人有自己的想法、立場，但投票結果大家都應接受，也應該給予尊重。

王金平（左）由高雄市農會理事長蕭漢俊（右）等人陪同到市立殯儀館景行廳許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

王金平（左）由高雄市農會理事長蕭漢俊（右）等人陪同到市立殯儀館景行廳許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

王金平（右3）今到市立殯儀館景行廳許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

王金平（右3）今到市立殯儀館景行廳許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

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