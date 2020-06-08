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藍營下一步？李戡：邱毅補選高雄市長 韓國瑜去汕頭

李戡主張，韓國瑜（左）可出任汕頭市長，邱毅（右）可成為藍營補選候選人。（資料照，本報合成）

李戡主張，韓國瑜（左）可出任汕頭市長，邱毅（右）可成為藍營補選候選人。（資料照，本報合成）

2020-06-09 00:56:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日被市民以93萬9090票罷免成功，外界關注韓下台後究竟何去何從，藍營推出的補選人馬究竟是誰也成為話題焦點。李敖之子李戡點名邱毅，可擔任國民黨推派的高雄市長補選候選人，並建議中國邀請韓國瑜出任廣東省汕頭市長。

李戡8日在臉書表示，國民黨應該派邱毅選高雄市長，先說「凡是沒投『武統』邱毅的都是支持『和統』的」，再拿「亮眼的選舉成績」跟北京邀功請賞，繼續「拿訂單和九二共識唬爛，讓韓國瑜東山再起，不就好了嗎？論自欺欺人程度，北京是韓國瑜的十倍，國民黨不投其所好，還為了人選傷透腦筋，不是傻子嗎」？

李戡建議，中共中央應該邀請韓國瑜出任汕頭市市長，理由如下：「1.韓國瑜可提高汕頭國際知名度、汕頭發大財。2.實踐『九二共識』精神。3.證明大陸（中國）新聞是真的。」

他諷刺，既然中國堅持一中框架，台灣市長當然能當中國市長，且中國官媒不斷吹噓韓國瑜治水成績有目共睹，汕頭正好也有暴雨、颱風等困擾，應讓中國民眾有福氣享受韓國瑜的治水成績。

網友們相當認同李戡的看法，但也覺得國民黨、共產黨不可能真的這麼做，但還是開玩笑地留言「得考慮汕頭黨委書記的感受」、「不認真看，還以為是叫草包去當汕頭火鍋店店長呢！」、「可推汕頭火鍋摩天輪，在摩天輪上吃火鍋」、「您真幽默也真調皮」。

李戡臉書全文

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