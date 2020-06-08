雷倩在靈堂外嘻笑比讚 作家引取材自雷倩的《擊壤歌》嘲諷

2020-06-08 23:35:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，靈堂今日開放弔唁，婦聯會主委雷倩到場致祭，卻被發現與一群人在門外合影還比讚。作家朱宥勳今在轉發雷倩的道歉文，並引用了作家朱天心《擊壤歌》，據說原型是雷倩的角色「喬」一個段落：「...我不相信世間有真正美好持久的事，所以我不敢正視它。」

雷倩今天率20餘人至高雄市立殯儀館弔唁許崑源，卻被守候在外的媒體發現，居然在靈堂外微笑合影比讚，遭網友撻伐。雷倩在臉書貼文說，雖然這是張「自我鼓勵、面對民進黨逼迫堅持不放棄」的照片，但地點仍不適合，特此致歉。

朱宥勳也轉發了這篇道歉文，並引用朱天心《擊壤歌》段落。朱天心的《擊壤歌》書中的喬，原型正是雷倩，朱宥勳引用的小說段落寫道：「後來我們脫了外套書包賽跑暖身。喬是學校有名的短跑選手，可是她故意跑得很吃力，等著我與她並肩，跑跑，喬喘著氣笑道：『妳看我們像不像風景畫片裡沙灘上的男女情侶。』當下我不敢看她，繼續跑著。我不相信世間有真正美好持久的事，所以我不敢正視它。」

網友也留言回應「美好的事的確不會永遠存在」、「不堪的對比」、「歲月是把殺豬刀」、「哈哈哈文學的高竿使用」、「崩壞的文學回憶」。

朱宥勳臉書全文

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