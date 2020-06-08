罷王粉專人數達4.3萬 王浩宇：尊重公民權利 努力到最後1天

罷王粉專人數達4.3萬。（取材臉書）

2020-06-08 20:51:27

［記者李容萍／桃園報導］高雄市議會議長許崑源前晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇在臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」事後雖立即刪文並道歉，但難熄網友怒氣，有桃園網友成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，迄今晚粉專人數已達4.3萬人；王浩宇今回應，面對罷免的訴求，他尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後1天。

「罷免王浩宇」粉專聲明，點名王浩宇不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，聲明中提到，為了讓罷免王浩宇的行動成功，即日起向台灣大眾宣告以下第一階段任務：將會在中壢市區醒目位置架設3幅罷王宣傳看板；預計在中壢設置5處連署服務站，這部分需要支持罷王的市民無償提供，並擇1處為臨時罷王總部；為了提高罷免王浩宇的成功率和減少政府支出，罷免王浩宇的投票日最好能配合已有的集體投票時間，如公投等。

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由於桃園市議員「村長」詹江村、黃敬平、韓粉「杏仁哥」吳育仁、「仁武阿鴻」等人，今日下午集結在王浩宇服務處欲討公道，王浩宇避免衝突波及服務處人員，以及增加警方執勤負擔，今日服務處暫停服務1天，就在抗議群眾離開後，王浩宇也在臉書PO文回應這2件事。

王浩宇表示，「感謝今天所有因為我而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝你們的對我的批評指教。我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教」。砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告。對於為了他而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，他要致上最深的歉意，以及「對於福州路附近的鄰居、店家，也再次表達最深的歉意」。

王浩宇指出，2014年「站在路口300多天的我，意外的成為中壢最年輕的議員」，在過去的5年兢兢業業的努力，不畏懼背後的黑暗勢力，去面對中壢最複雜路平的問題，雖然一開始很生疏，不斷衝撞體制，但在教育、環保、勞工、弱勢照顧、人行道建置上，他沒有放棄努力，雖然因為太年輕而偶有爭議，但並沒有放棄為中壢努力，好不容易建立了專業完整的服務團隊，創下第一屆100％的工作報告出席率。

面對罷免的訴求，王浩宇強調，他尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後1天，因為他是中壢人，這裡是他的家鄉。

王浩宇服務處被韓粉和抗議群眾包圍。（記者李容萍攝）

王浩宇服務處被韓粉和抗議群眾包圍。（記者李容萍攝）

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