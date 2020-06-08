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首頁　>　政治

民眾黨黨員大會限110人 何景榮痛批：黨員自助餐

台灣民眾黨預計將在6月10日召開黨員大會，曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮（見圖）今日爆出，副秘書長陳建璋堅持僅限110名創黨黨員召開黨員大會，砲轟陳建璋「搞黨員自助餐」。（資料照，記者王藝菘攝）

台灣民眾黨預計將在6月10日召開黨員大會，曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮（見圖）今日爆出，副秘書長陳建璋堅持僅限110名創黨黨員召開黨員大會，砲轟陳建璋「搞黨員自助餐」。（資料照，記者王藝菘攝）

2020-06-08 22:43:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨預計6月10日召開黨員大會，曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮今（8）日爆料，副秘書長陳建璋堅持僅限110名創黨黨員參與黨員大會，他認為，此方案恐違反《政黨法》，甚至會導致現任不分區黨籍立委喪失立委資格，砲轟陳建璋「搞黨員自助餐」。

何景榮今日在臉書發文指出，民眾黨黨部最高負責人陳建璋在上月28日的智庫會議說，今年黨員大會召開僅認定2019年8月創黨時的110人為黨員，8月後入黨的黨員不能與會。

針對陳建璋堅持110人的方案，何景榮表示，「不要問我為什麼他要搞這種黨員自助餐，只挑自己喜歡的黨員當黨員」，他舉前時代力量立委高潞·以用·巴魕剌喪失立委資格為例，指稱民眾黨可能會因違反《政黨法》「應提名至少10名區域立委，才可以提出不分區立委名單」，導致現在的不分區名單無效，且剩下的不分區立委提名人也無法遞補。

何景榮在第二篇臉書貼文向陳建璋喊話，「我已經善盡了身為貴黨黨員與民間學者的告知與建言義務，6月10日的110人黨員大會是否召開、召開目的為何、決議何種事項，與本人無涉。至於該次黨員大會是否有效，若 貴黨其他黨員有疑慮，請依據內政部解釋或法院判決為準」。

目前民眾黨方面尚無回應。

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