韓粉包圍服務處丟雞蛋抗議 王浩宇：接受指教、不會提告

高雄市議會議長許崑源6日晚間在自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書貼文，引發眾多韓粉不滿，號召今日上門討公道。（記者李容萍攝）

2020-06-08 18:56:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書貼出「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發眾多韓粉不滿，今（8）日上門討公道，拿雞蛋與水球攻擊王浩宇服務處。對此，王浩宇稍早回應，會需心接受所有指教，不會對韓粉們提告。

王浩宇稍早在臉書發文表示，感謝今天所有因為他而犧牲寶貴時間、淋雨抗議的長輩們，感謝他們對他的批評指教。「我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教。」

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「砸蛋破壞的部分，已告知警方不提告。」王浩宇強調，對於今天為了他而必須吹風淋雨維安、甚至被水球砸到的警察同仁們，他要致上最深的歉意，真的很抱歉造成大家不便，這一切都是他的不對。「對於福州路附近的鄰居，也再次表達最深的歉意」。

王浩宇6日晚間在臉書PO文發布許崑源死訊，結果引來韓粉和國民黨中央抨擊，國民黨桃園市議員「村長」詹江村、挺韓不遺餘力的「杏仁哥」吳育仁號召支持者今下午1點到王浩宇服務處討公道。

雖然王浩宇服務處今天關上鐵門、暫停服務一天，不過下午1點還沒到，現場聚集200多人，提早到場的「杏仁哥」因涉嫌朝守在服務處前的警察丟雞蛋，被多名員警合力抬出抗議會場。

桃園市議員王浩宇（見圖）在臉書發出聲明，表示會虛心接受所有指教，不會進行提告。（資料照）

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