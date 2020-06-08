推動罷免陳柏惟報復罷韓？ 對手顏寬恒說話了

韓國瑜遭罷免，網傳支持者鎖定大力罷韓的台灣基進立委陳柏惟推動「報復性罷免」，顏寬恒今天否認國民黨將推動復仇性罷免。（記者陳建志攝）

2020-06-08 15:22:40

［記者陳建志／台中報導］高雄市長韓國瑜以93萬9千多票被罷免，傳出有支持者要進行「報復性罷免」，並將矛頭對準全力推動罷韓的台灣基進立委陳柏惟，並算出所需票數約7萬2千多票，對手顏寬恒今天受訪表示，網傳國民黨將推動復仇性罷免是「胡說八道」，但確實有些人對某些議員、立委言行看不下去，若他們想進行罷免，對此表示尊重。

高雄市長韓國瑜6日以93萬9千多票被罷免，不但超過57萬多票的門檻，更超越2018年當選的89萬多票，面對此結果，開始傳出有支持者要進行「報復性罷免」， 大力推動罷韓的台灣基進立委陳柏惟傳出遭鎖定，以台中立委第2選區的總選舉人數29萬多人計算，第一階段連署需要1％近3000人、第2階段要10％近3萬人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬2千多票才能通過。

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媒體今天詢問此次和他對壘落敗的前立委顏寬恒對此有何看法？顏寬恒表示，韓國瑜遭罷免成功是史上頭一遭，現在的罷免門檻降低也是經過朝野立委修法通過，如今韓市長遭罷免，後續會引發何種效應不得而知，也無法做評斷，是否會四處烽火？自己實在不曉得。

不過對於網路上有人在帶風向，表示國民黨將推動復仇性、仇恨式罷免，顏寬恒表示，這都是「妄自揣測」、「胡說八道」。

不過，每一個人要對自己的做為負責，確實很多人對於某些議員、立委的言行，真的是看不過去，認為想要罷免他，對此表示尊重。這就像這次罷免高雄市長韓國瑜一樣，市長是大家選出來，也是由大家投票罷免，自己接受這樣的結果，不過批評罷免的過程看到國家機器、政府力量無孔不入的介入。

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