被問未來規劃 鄭照新：還很多小吃沒吃...

高市新聞局長對於未來規畫，強調順其自然。（記者王榮祥攝）

2020-06-08 13:04:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局長鄭照新今天被問及未來規劃，他先是一愣「我啊」，接著表示深深感受高雄是個美好城市、人情味非常深厚，短期內會先沉澱，並利用閒暇體驗高雄風情，且還有很多小吃還沒吃。

罷韓過後仍紛擾不斷，鄭照新今天因應媒體需求，回應一籮筐問題，不料最後被問到自己的未來，他還一度回應「我啊」。

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確定媒體想探詢他的去處後，鄭照新說，在這邊跟各媒體相處雖只有4個月，但深深感受到高雄是個美好城市，是一個非常熱情、願意交朋友的城市，即使不同黨派、雖然有政治上的攻防，人情味卻非常深厚。

他進一步透露，短期內會先思考沉澱，利用閒暇時間好好享受，因為在局長任內沒時間享受高雄城市風情，且還有很多小吃都還沒吃，至於個人生規劃都順其自然。

媒體追問市長交接完，會不會追隨市長韓國瑜，鄭照新強調今天還沒交接，如同之前強調，在任內會努力到最後一秒鐘，只要還有一秒鐘，還是高雄市政府政務官，就會善盡職責，即使進入看守期，有些事情會謹守分際，但在市政運轉上面不會鬆懈、停擺。

至於是否追隨韓市長？鄭照新認為未來事情很難說，一切順其自然，目前比較想跟大家（媒體）趁這時候好好聚聚，尤其新冠肺炎防疫期間，失去跟好友好好聊天、交流機會，可趁這時候，利用閒暇好好聚聚。

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