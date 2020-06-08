高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討

民進黨議會黨團親到許議長靈堂弔唁 。（記者陳文嬋攝）

2020-06-08 12:36:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市議長許崑源靈堂今開放各界弔唁，民進黨議會黨團親到許議長靈堂弔唁，媒體詢問議長補選，韓賜村表示，黨內目前沒有計畫；至於國民黨議會黨團批評民進黨撕裂社會，韓賜村表示，大家都要檢討，呼籲朝野議員攜手，努力市政、維護市民權益。

高雄市議長許崑源不幸辭世，靈堂設置於市立殯儀館景行廳，今天上午10時開放各界弔唁，議會籌組治喪委員會，由副議長陸淑美擔任召集人全力協助家屬處理相關後事。

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民進黨議會黨團由總召韓賜村率團，親自來向許議長弔唁，韓賜村表示，許議長的行事風格，做人是有情有義，有許多好朋友，大家感到十分不捨，黨團今前往弔唁，表達對許議長的不捨，並向家屬表達最深切的哀痛與不捨。

韓賜村指出，許故議長熟稔議事、作風海派明快，雖然黨派立場不同或有意見相左，但多能以朝野協商來取得最大共識以維持議事順利進行，對此民進黨黨團對許議長表示敬意與懷念。

媒體詢問議長補選？韓賜村回應黨內目前沒有這樣的計畫；至於國民黨議會黨團批評民進黨撕裂民心造成社會動盪不安，韓賜村表示，大家都要檢討。

今天議會進行工務部門質詢，市府局處首長請假未列席，是否影響到議事運行？議員鄭光峰表示，在所難免。

至於市府小內閣看守期間，市府的運作不能空轉，市政的建設不能停擺，民進黨黨團會持續秉持市政優先、市民第一的理念，與議會各黨派議員同仁攜手努力市政維護市民權益。

民進黨議會黨團親到許議長靈堂弔唁，對於國民黨議會黨團批評民進黨撕裂社會，民進黨團總召韓賜村表示，大家都要檢討，呼籲朝野議員攜手，努力市政、維護市民權益。（記者陳文嬋攝）

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