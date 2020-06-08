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高市議長辭世 總統府籲：保持理性莫消費逝者

總統府發言人丁允恭今天上午表示，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。（資料照）

總統府發言人丁允恭今天上午表示，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。（資料照）

2020-06-08 11:59:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕高雄市議會議長許崑源辭世，引發議論。總統府發言人丁允恭今天上午表示，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。至於相關後續調查，由檢警等權責單位辦理。任何生命的隕落，無分黨派，我們都同感悲傷哀悼，認為不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。

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