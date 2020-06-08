罷韓通過》高市議會工務部門質詢 3局處首長全部請假

高市議會今天進行工務部門質詢，三位局長都請假。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-08 09:31:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今天進行工務部門業務質詢，但受到罷韓影響，工務、都市發展、地政等3位局長，今天全部以業務移交為由請假，委由副局長代打上陣。

高市議會大會目前仍持續部門質詢，本週輪到工務部門，接著還有都市計畫委員會報告、民政部門、社政部門等，6月19日則是總質詢。

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因為市長罷免確定，工務局長吳明昌、都市發展局長林裕益、地政局長黃進雄，今天全部以業務移交為由向議會請假，改由副局長代打。

高市議會工務部門質詢，三位局長今天都請假，圖為上周工務部門質詢場景。（資料照，記者王榮祥攝）

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