韓粉揚言明出征 王浩宇：絕無對許崑源議長不敬

中壢警方加強王浩宇服務處的巡邏和安全維護。（記者李容萍翻攝）

2020-06-07 22:26:36

［記者李容萍／桃園報導］高雄市長韓國瑜昨天罷免投票通過，高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡，民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書PO文發布韓國瑜被罷免、許崑源死訊，結果引來韓粉和國民黨中央抨擊，國民黨桃園市議員「村長」詹江村更號召明天到王浩宇服務處討公道，對此，王浩宇今天傍晚PO出「服務處明天暫停服務」。

王浩宇的貼文雖然刪除，但引起不少藍營人士抨擊，韓粉「杏仁哥」也轉發訊息「村長號召網友，周一13:00中壢區福州路28號王浩宇辦公室集合」，有許多韓粉留言表示「一肚子火、沒地方出」、「出征王耗呆呀」，還說「只等那信號一亮」。

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對此，王浩宇今天傍晚PO出「服務處明天暫停服務」的通知，他表示，因接獲警方有關韓粉集會的情資，且對方有丟水球、雞蛋的可能，為避免造成衝突，服務處明（8）日將暫停服務一日，以避免升高社會對立、增加警方的維安負擔。若有任何急切的服務需求，歡迎透過「我是中壢人」粉絲專頁私訊來信，造成不便、還請各位中壢人見諒。

王浩宇除在臉書重申，昨晚在臉書發言，「只是截取媒體第一時間推播快訊的標題縮短內容，陳述兩個確定發生的事實，事實一：許議長長期力挺韓國瑜。事實二：許議長在家中墜樓身亡。他的發文並沒有加入任何的個人想法跟評論，確實一句都沒有，底下也直接轉貼媒體相關新聞連結，絕無對許崑源議長不敬之意」，昨天是台灣政治史上重要的里程碑，敗選一方確實會有些許情緒，「我願承擔所有的批評」。

王浩宇提到，明天暫停服務處一天主要是為了要維護辦公室同仁的人身安全，其次是不希望提升雙方對立，以及不希望警察工作負擔過重。他強調，他一開始就是看媒體的報導，「單純的臉書上轉發訊息通知，完全沒有攻擊許議長的意思」，也知道抗議動作是韓粉的情緒出口，他呼籲韓粉要冷靜，韓國瑜被罷免已經是事實，再以抗議激烈手段，對韓國瑜、國民黨都不是好事。

中壢警分局因為王浩宇臉書PO文引來熱議，明天又有詹江村等人要「討公道」，今天已經加強王浩宇服務處巡邏，警方呼籲民眾理性表達竟見，勿有暴力或脫序行為，違者將依法究辦。

臉書PO文引來韓粉揚言集結出征，王浩宇：服務處明暫停一日。（取材王浩宇臉書）

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