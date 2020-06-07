臉書po許崑源死訊引不滿 王浩宇道歉：服務處明關閉一天

王浩宇（見圖）宣布，明天服務處暫停服務一天。（資料照）

2020-06-07 21:24:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會議長許崑源昨（6日）晚間8點45分在自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書貼出「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發外界批評，有眾多韓粉不滿，號召明（8）日上門討公道，王浩宇隨即宣布服務處將暫停一天。

王浩宇昨（6日）在許崑源過世後PO文，隨即刪除，他事後解釋，是因為得知消息非常訝異，才會在求證後，第一時間在臉書發文告知支持者；他強調，這樣的貼文單純只是為了告知民眾政壇最新訊息，訊息內容與所有的媒體第一時間的報導內容均雷同，「內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論，完全沒有對許議長不敬之意」。

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王浩宇強調，第一時間刪除貼文，是避免「被政治操作」，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意」，他說，「任何生命的逝去，無論政治立場為何，都是場悲劇」，雙方互相的攻擊均沒有必要，「還請許議長的家人節哀」。

王浩宇今天連續在臉書發文解釋，昨晚與今早至少兩度在貼文中向許崑源家屬致歉，但似乎並未平息韓粉眾怒，外傳「鋼鐵韓粉杏仁哥」今（7）日在臉書轉貼「村長號召網友週一13:00中壢區福州路28號王浩宇辦公室集合」。王浩宇回應，警方研判韓粉們屆時可能會丟雞蛋、砸水球，為避免升高衝突場面，明天服務處暫停營運1天。

王浩宇臉書全文

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