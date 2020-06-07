霸氣站在雲端上！陳時中與台北合影 網友全被電暈

陳時中今登上台北101skyline460與台北盆地合影。（台北101觀景台提供）

2020-06-07 19:42:03

〔即時新聞／綜合報導〕今起全台防疫措施大解封，衛福部長陳時中前往台北101觀景台89樓，並登上最高點Skyline460。台北101景觀台官方臉書粉專貼出陳時中與台北的合照，網友認為陳相當帥氣，不少人坦言「被電暈了」。

台北101觀景台官方臉書貼出陳時中登上101大樓最高點Skyline460照片，鏡頭前方陳時中除了西裝領帶之外，還特別穿上必要的防護裝備，在專業工作人員引導下走上頂角與台北盆地合照，陳時中脫下口罩在鏡頭前方比讚，象徵全台防疫措施大解封，鼓勵民眾外出走走。

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陳時中事後指出，重新看看台北盆地，看看周邊山川之美，發現台灣真的是個非常美麗的寶島，也呼籲大家要更有自信，陳認為該觀景台不管從旅遊的角度，教學也好、欣賞也好、放鬆心情也好，都非常的棒，在台北高空遠眺淡水河，「小時候唸那麼多書，連台北有幾條河都不知道。」

照片經網友在臉書瘋傳引發熱議，不少人留言指出「默默行走的吉祥物」、「謝謝部長。多多休息」、「阿中部長現在是台灣第一帥！」、「好高視野好遼闊，太強大了吧！」、「部長走在雲端真有英雄出場的氣勢」、「部長好，站在至（制）高點上， 超棒的啦」。

台北101觀景台全文（已獲授權）

陳時中的照片曝光後，帥氣模樣立刻電暈一堆網友。（台北101觀景台提供）

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