罷韓通過》高雄市長誰代理？ 黃偉哲：應對高雄熟悉

台南市長黃偉哲認為，高雄市長代理人選應是對高雄市熟悉的人。（記者劉婉君攝）

2020-06-07 16:48:19

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜罷免案通過，針對代理市長人選，台南市長黃偉哲表示，代理市長應沒有時間可以和地方好好磨合，不論代理人選是誰他都支持，但應對高雄市熟悉，才能讓市政推動無縫接軌。

黃偉哲表示，罷免案昨天才投完票，民進黨可能在本週三或下週三開會，針對提名或徵召進行討論。至於代理市長人選是誰，目前有很多種聲音，不管是內政部政務次長陳宗彥，或者說其他的人，不論人選是誰，他都是尊重，主要是在政務部門代理，最多是代理3個月，所以先不必做太多、太早或太多的臆測。

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黃偉哲指出，只要是對高雄有相當程度的熟悉，高雄代理市長人選，中央要派誰都可以，因為代理市長是要讓市政能夠接續，不是重新學習和磨合，如果完全是生手的話，在代理時間市政進度上會比較落後，所以必須是市政上的熟手，而且對高雄了解，把代理工作做好，讓市民覺得代理期間，市政還是照常推行，這一點比較重要，而不是代理期間還要熟悉市政的業務，這樣的話就比較危險。

他強調，對於代理的人選都支持，但代理人應有相關特質與工作內容，讓市政能夠無縫接軌比較好。

而對於高雄市長補選的人選，他覺得，很多人都很適合，他覺得，民進黨內部在高雄市即便有不同的派系，但是對於補選人選應該不會產生所謂的派系爭鬥，他對是有信心的。

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