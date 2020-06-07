韓遭93萬市民罷免 蔡詩萍：不到2年就把自己玩完

高雄市長韓國瑜罷免案昨投票通過，同意票破90萬，成台灣首位被罷免的民選首長。（資料照）

2020-06-07 10:31:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案昨投票通過，同意票破90萬，成台灣首位被罷免的民選首長，作家蔡詩萍在臉書發表千字長文，分析為何不到兩年韓就玩完自己，從高票當選變成被罷免，也玩完國民黨在南部翻身的機會。

針對韓國瑜遭罷免，蔡詩萍在發文中指出，雖然韓的支持者可能很揪心，但本次罷免票已遠超過當年的當選票，儘管他認為「國家機器」及「高雄市府」兩方在推動罷韓期間都有動作，但對選民而言，當初韓在高雄高票當選，其中一定有北漂族或者從挺綠轉為挺韓的民眾，但兩年不到韓就被高票罷免，也顯示選民就是要讓韓國瑜被罷得心服口服。

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蔡詩萍認為，之所以形勢逆轉，其中一個關鍵就是韓才剛當選沒幾個月就又跑去選總統，他認為不管講再多理由都不能回答「你就不能與高雄選民，堅守四年承諾嗎？他們都相信你了，你不能相信自己嗎？」，且高雄在綠營執政多年後，好不容易選民給藍軍一個機會，但韓卻輕易轉檯，毫不考慮選民的感受，也讓藍營在高雄地區信用破產。

蔡詩萍也質疑，韓背棄高雄選民，跳級選總統，「憑什麼認為選你市長的人就要買單？」、「一旦他們不買單，你連高雄市的基本盤都守不住，怎麼揮軍北上，選總統？」他也指出，罷免之局在韓國瑜點頭選總統後便已經注定了，而罷免票數如此之高，則意味著高雄市民的憤怒，是超乎韓國瑜想像的。並直言「選舉可以有政治暴發戶，但政治事業不能有暴發戶心態！」、「被罷免之後，未來，他還有比這票數更高的政治動能嗎？沒有。完全沒有。」

蔡詩萍也提到，國民黨在罷免案上難以出力，主要是很難替背棄政治承諾的人說三道四，罷免案過關後，不贊成韓國瑜選總統的人更沒理由支持韓國瑜有政治的下一步。若韓或者韓粉不死心，只會搞得藍營天下大亂，更陷入分崩離析的尷尬。韓的暴起雖是一個政治奇蹟，但投入總統大選也見證了韓不是一個把政治當事業來經營的人物，而是把政治當成投機的賭注。如今韓玩完了自己的高雄市長，也玩完了他的市府團隊，當然，也玩完了藍軍在南部再翻身的機會了。

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