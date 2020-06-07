悼念許崑源 江啟臣：悲劇到此為止、別在傷口撒鹽

國民黨主席江啟臣上午至許崑源靈堂弔唁，針對網路上部分冷言冷語，呼籲大家別在傷口上撒鹽。（記者王榮祥攝）

2020-06-07 10:03:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨籍高市議長許崑源昨晚墜樓身亡，引發各界關切！國民黨主席江啟臣今一早率主管趕往靈堂弔唁，除感傷許崑源一生付出，也呼籲停止網路上的紛擾謠言，他強調選舉已結束，悲劇到此為止，請別在傷口上撒鹽。

江啟臣一早率黨務主管，偕同中常委黃紹庭等人，前往高市殯儀館許崑源靈堂弔唁，他表示，昨天知道這事情的時候很震驚，不能相信這樣的事情，也感傷許議長對高雄的關心、對黨的付出，這都不是用言語能夠形容

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江啟臣說，許議長過去這段時間，其實雖然生病，但是每次所掛念的，都不是他自己的病情，而是高雄，且不斷提醒高雄不能走回頭路，江啟臣感嘆真的很難過，後續也一定全力協助整個治喪事宜，希望許議長一路好走。

被問及網路上部分流言！江啟臣說看到一些惡意的揣測、甚至是沒有同理的發言，真的感到非常不可思議，他希望此時此刻，選舉已經結束，大家關心的是高雄未來發展，還有台灣民主政治的健康。

他呼籲此時此刻，大家能夠理性去思考高雄未來發展，這也是許議長生前念茲在茲的，國民黨一定會努力延續市長、還有議長對高雄的情感、對高雄的關心。

江啟臣也對外喊話，期望悲劇到此為止，此時此刻選舉已經結束，台灣的社會還有太多事情要處理，選贏選輸、大家都有支持者，支持者都需要情緒上的出口，但也呼籲大家要冷靜，發生這樣的事情，這時候最重要的是撫慰家屬。

針對這些冷言冷語，江啟臣認為社會自有公道，台灣人民心中絕對有一把尺來看待這些事情，所以他社會上、尤其是政界，不要在這個時候，在任何人的傷口上面撒鹽。

國民黨主席江啟臣（左三）上午率黨務主管，與國民黨中常委黃紹庭前往許崑源靈堂弔唁。（記者王榮祥攝）

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