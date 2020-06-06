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首頁　>　政治

罷韓通過》陳菊：人民的聲音高於任何統治者的權力

高雄市前市長、總統府前秘書長陳菊。（記者王榮祥攝）

高雄市前市長、總統府前秘書長陳菊。（記者王榮祥攝）

2020-06-06 21:59:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，高雄市前市長、總統府前秘書長陳菊今晚透過臉書表示，「人民的聲音，就是上帝的聲音」這句拉丁文名言告訴我們，人民的聲音高於任何統治者的權力，更是所有領導者的責任。

陳菊說，今天，我們為台灣的民主感到驕傲，為高雄感到光榮。高雄人不畏風雨，無懼威脅，用勇氣和智慧決定自己的未來。

陳菊指出，我們現在是，未來也永遠是，充滿希望、勇敢追夢的高雄人！她最後並再度「向高雄人民致敬」。

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