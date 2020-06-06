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罷韓通過》韓國瑜敗選總統吃的「汕頭火鍋」大爆滿

「汕頭火鍋」店門口等著進場的候位食客大排長龍。（記者蔡清華攝）

「汕頭火鍋」店門口等著進場的候位食客大排長龍。（記者蔡清華攝）

2020-06-06 21:15:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕666罷韓成功慶功上那家館子最到位？今年總統大選韓國瑜敗選後吃的「汕頭火鍋」成了網友的首選，火鍋店今天老早就預約客滿，到場候位的民眾從傍晚4點等到晚上8點，門口等著進場的候位食客大排長龍！

今年總統大選開票當天，敗選的韓國瑜原本要召開國際記者會，上百家海內媒體全都架好攝影機在等他到來，但未料記者會無預警取消，中外記者一臉茫然，當時的競辦總發言人王淺秋到場致意，草草散會。

但事後發現，韓國瑜原來是到高雄市知名的汕頭火鍋店，和家人及核心幕僚吃火鍋，李佳芬和韓冰也都到場，過程中還有韓粉和韓國瑜敬酒。汕頭火鍋頓時成了韓國瑜另類的「敗選大餐」。

日前有網友上網貼文徵求6月6日聚餐首選餐廳，立刻有人聯想到當天是罷韓日，大力推「韓總全餐」、還要來個「鵝腸」、「魚頭」也是不錯的選擇。今天果真引來大批罷韓成功慶功宴的民眾前來，讓平時生意就不錯的汕頭火鍋，開票過後，人潮接踵而來，直到晚間9點排隊人潮不減。

已排了2個多小時硬是要吃的陳先生說，今天特別從台中趕回來投票，罷韓成功就是爽！朋友都覺得吃汕頭火鍋有高雄的特色，又有罷韓的梗，今天非吃不可，過了就沒這種感覺了！

「汕頭火鍋」內座無虛席。（記者蔡清華攝）

「汕頭火鍋」內座無虛席。（記者蔡清華攝）

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