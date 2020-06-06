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939090票罷免韓國瑜 網友倒看爆「神秘巧合」

PTT鄉民發現，罷免韓國同意票939090倒過來，是060636，「6月6日閃囉！」（擷取自YouTube「三立iNEWS」影片）

PTT鄉民發現，罷免韓國同意票939090倒過來，是060636，「6月6日閃囉！」（擷取自YouTube「三立iNEWS」影片）

2020-06-06 22:09:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜獲得939090同意票確定遭到罷免，但這票數卻被網友大嘆有玄機，有PTT鄉民說，把939090倒過來，就是060636，「6月6日閃囉！」他問卦，神秘數字，是巧合嗎？

高雄市長韓國瑜罷免案，今天上午8點開始投票，下午4點結束。高雄市選委會在下午6點30分完成開票作業，共有96萬9259人投票，其中，93萬9090票同意罷免，2萬5051票不同意票，同意罷免韓國瑜為97.4％，投票率為42.14％。

PTT鄉民發現，罷免韓國同意票939090倒過來，巧合是「神秘數字」（擷取自YouTube「三立iNEWS」影片）

PTT鄉民發現，罷免韓國同意票939090倒過來，巧合是「神秘數字」（擷取自YouTube「三立iNEWS」影片）

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