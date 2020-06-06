罷韓通過》台灣迷因兌現祭品文：將發890份雞排

「台灣迷因taiwan meme」決定兌現「祭品文」，將擇日在高雄中學前發放890份雞排。肉雞示意圖。（資料照）

2020-06-06 21:42:07

〔即時新聞／綜合報導〕知名臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」今（6日）在高雄罷免投票開票時，發文稱若同意票達89萬票，就要在高雄中學前發雞排，該粉專已決定要將「祭品文」兌現。

「台灣迷因taiwan meme」發文指出，今日下午4點25分，開票作業進行25分鐘時，在臉書發出「祭品文」，內容寫道：「如果能89萬票把韓罷掉，我在高雄中學前面發890份雞排，這數字對高雄人來講非常屌，因為韓國瑜當年就是89萬票上，我能89萬讓你上，也能89萬讓你下，高雄人，衝啊！」

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最後，高雄市長罷免案當中的贊成票數，高達驚人的93萬9090票，根據選罷法規定，同意票數多於不同意票數，且達投票人數總數25%以上，即為通過，此次罷免投票，選舉人數229萬9981人，過關門檻票數57萬4996票，實際投票人數96萬9259，投票率42.14%。

「台灣迷因taiwan meme」得知訊息後，立刻決定要將「祭品文」兌現，會另行通知發雞排日期，該臉書小編還開玩笑說：「發在體育館前面好不好，雄中生剛好翻牆就能拿」，不少網友對此回應，「雞又要倒楣了XD」、「雞表示無辜」、「不好意思破費了」。

台灣迷因臉書全文

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