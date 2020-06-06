為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓通過》江啟臣面色凝重 國民黨：靠補選贏回信任

國民黨貼出黨主席江啟臣面色凝重的照片，藍營認為，這次罷免投票的結果，是市民對於城市進步的期待，多於市府團隊的努力。（圖取自國民黨臉書）

國民黨貼出黨主席江啟臣面色凝重的照片，藍營認為，這次罷免投票的結果，是市民對於城市進步的期待，多於市府團隊的努力。（圖取自國民黨臉書）

2020-06-06 21:50:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6日）被民意罷免成功，國民黨在臉書貼出1張江啟臣面色凝重的照片，強調會尊重投票結果，也相信高雄市民能感受到韓的市政成績，目前正在尋覓合適人才，要在補選時贏回市民信任。

國民黨指出，罷免通過「是開始，不是結束」，高雄市民作出了自己的決定，終止了韓國瑜市長短短1年5個月的任期，也終止了國民黨在高雄市政府為高雄市民服務的契約。

國民黨提到尊重投票的結果，並對高雄市民衷心感謝，也有許多的歉疚，感謝高雄市民在1年多前，願意給國民黨機會，給韓國瑜市長機會；歉疚的是藍營沒有好好把握高雄市民的溫暖，沒有好好回應高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回了對於國民黨的期許。

國民黨強調，韓市長帶領的市府團隊在過去一年多的時間，從道路整平，排水溝清淤、登革熱整治，到各式各樣的城市行銷，都是具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單，這樣的市政成績，相信高雄市民都能感受到。

國民黨認為，「高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於我們的努力，這是高雄這座偉大城市無情的必然！」國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，黨主席江啟臣將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任。

國民黨臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓成功讓國共兩黨大挫敗！陳芳明：九二共識變廢紙
2020-06-06 20:01

罷韓成功讓國共兩黨大挫敗！陳芳明：九二共識變廢紙
「歡迎韓擔任中國外交部發言人」 杜汶澤超酸被推爆
2020-06-06 20:00

「歡迎韓擔任中國外交部發言人」 杜汶澤超酸被推爆
超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千

超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千
罷韓通過》若韓國瑜再打罷免訴訟 黃帝穎：恐拖住高雄市長補選
2020-06-06 17:50

罷韓通過》若韓國瑜再打罷免訴訟 黃帝穎：恐拖住高雄市長補選
罷韓投票前媒體唱和中國官媒！王定宇籲《反滲透法》查辦
2020-06-06 16:37

罷韓投票前媒體唱和中國官媒！王定宇籲《反滲透法》查辦
開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點

開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點
王金平替韓國瑜喊話為哪樁？藍營「好說歹說」內幕曝光！
2020-06-04 00:49

王金平替韓國瑜喊話為哪樁？藍營「好說歹說」內幕曝光！
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

罷韓案對照2018市長、2020總統大選 這些地方變心了 影片

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播