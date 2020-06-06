罷韓通過》江啟臣面色凝重 國民黨：靠補選贏回信任

國民黨貼出黨主席江啟臣面色凝重的照片，藍營認為，這次罷免投票的結果，是市民對於城市進步的期待，多於市府團隊的努力。（圖取自國民黨臉書）

2020-06-06 21:50:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6日）被民意罷免成功，國民黨在臉書貼出1張江啟臣面色凝重的照片，強調會尊重投票結果，也相信高雄市民能感受到韓的市政成績，目前正在尋覓合適人才，要在補選時贏回市民信任。

國民黨指出，罷免通過「是開始，不是結束」，高雄市民作出了自己的決定，終止了韓國瑜市長短短1年5個月的任期，也終止了國民黨在高雄市政府為高雄市民服務的契約。

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國民黨提到尊重投票的結果，並對高雄市民衷心感謝，也有許多的歉疚，感謝高雄市民在1年多前，願意給國民黨機會，給韓國瑜市長機會；歉疚的是藍營沒有好好把握高雄市民的溫暖，沒有好好回應高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回了對於國民黨的期許。

國民黨強調，韓市長帶領的市府團隊在過去一年多的時間，從道路整平，排水溝清淤、登革熱整治，到各式各樣的城市行銷，都是具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單，這樣的市政成績，相信高雄市民都能感受到。

國民黨認為，「高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於我們的努力，這是高雄這座偉大城市無情的必然！」國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，黨主席江啟臣將會儘速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任。

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