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罷韓通過》嗆民進黨別得意忘形 吳斯懷：選輸政黨恐如法炮製

國民黨立委吳斯懷在臉書發文說，罷免過關懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民、是台灣的民主，未來恐怕所有選輸政黨都可如法炮製。（資料照）

國民黨立委吳斯懷在臉書發文說，罷免過關懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民、是台灣的民主，未來恐怕所有選輸政黨都可如法炮製。（資料照）

2020-06-06 19:57:54

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，國民黨立委吳斯懷在臉書發文寫道，罷免過關懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民、是台灣的民主，未來恐怕所有選輸政黨都可如法炮製，以後流行的就是「選輸沒關係，發動罷免拉下台」，挺韓陣營恐怕提出許多罷免案，他並喊話說，「台灣民主災難剛開始、民進黨不要得意忘形」。

吳斯懷指出，全世界民主國家，找不到第二個案例，一位不貪瀆、未涉司法糾紛的民選市長，任期未過半，竟然要面對中央政府、執政黨、地方全面發動罷免的政治風暴。民進黨濫用民主程序，明顯反民主的操作，必然為台灣政治發展帶來嚴重惡果。

吳斯懷表示，大家要弄清楚，罷免過關，懲罰的不是韓國瑜，而是高雄市民、是台灣的民主，罷免韓國瑜，否定的不是韓國瑜個人，也不是高雄市民89萬2545位選民而已，是總統選舉時投票給他的552萬台灣選民。

吳斯懷批評，當民主程序不再選賢與能，不再追求社會公平正義，只是不計代價打擊政敵，如果可以任意發動罷免把反對陣營的市長拉下台，後果就是永無止境的對立、撕裂，政治動盪，未來，所有選輸政黨都可如法炮製，以後流行的就是「選輸沒關係，發動罷免拉下台」，民進黨不要得意忘形，台灣民主災難剛開始。

吳斯懷指出，蔡英文以民進黨黨主席之名，發出投票動員令，認為罷韓投票可以展現台灣的民主，那麼我們也應該從「民主」角度來審視，這段時間從中選會到法務部、交通部、教育部、國防部、警政署、網軍等全都投入「罷韓國家隊」，這種反民主的行徑，已經挑戰法律的紅線了，罷免結果讓執政黨如願，表示人民縱容他們為了自己的政治目的，無限濫用權力和資源，這將嚴重傷害台灣的民主與法治。

「罷免案通過之後台灣未來會不會『遍地烽火』？」吳斯懷直指，挺韓陣營恐怕提出許多罷免案，現行罷免制度的連署門檻很低，若要刻意發動，甚至全國遍地烽火都有可能，請問蔡政府，未來4年希望台灣各縣市，就是不斷的連署罷免、朝野對立、族群撕裂，朝野持續直球對決，說好的謙卑、謙卑呢？贏者全拿，還要趕盡殺絕嗎？

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