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「韓國瑜被罷免」衝到微博熱搜第三！

高雄市長韓國瑜罷免案在今日通過，韓國瑜成為全台自治史上第一位被罷免的直轄市長。（美聯社）

高雄市長韓國瑜罷免案在今日通過，韓國瑜成為全台自治史上第一位被罷免的直轄市長。（美聯社）

2020-06-06 20:36:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案在今日通過，韓國瑜成為全台自治史上第一位被罷免的直轄市長。不僅全台萬眾矚目，中國對此也事十分關注，韓國瑜確定遭到罷免後，相關新聞立刻登上中國微博熱搜榜第三名，中國網民也紛喊：「活該」、「吃碗內看碗外的結果」。

根據高雄市選委會統計，下午5點11分，罷免案同意票就已達58萬，超過57萬4996投票門檻，罷免韓國瑜通過。對此，中國各媒體也紛紛開始報導，引發中國網民熱議。不久後，「韓國瑜被罷免」關鍵字已衝上微博熱搜榜第三名。

令人意外地是，中國網民也紛紛留言表示「騙來騙去把自己騙下去」、「兩面人的下場」、「只能一聲嘆息，感慨國民黨的無能、自私與沒落」、「當官不為民做主，選民會用選票說話」、「自作自受，活了個大該」、「當民眾選擇了你，而你辜負了民眾，民眾有權用選票讓你嘗到苦頭，水能載舟，亦能覆舟」。

中國網民也紛紛留言表示「騙來騙去把自己騙下去」、「兩面人的下場」、「只能一聲嘆息，感慨國民黨的無能、自私與沒落」、「當官不為民做主，選民會用選票說話」、「自作自受，活了個大該」、「當民眾選擇了你，而你辜負了民眾，民眾有權用選票讓你嘗到苦頭，水能載舟，亦能覆舟」。（擷取自微博）

中國網民也紛紛留言表示「騙來騙去把自己騙下去」、「兩面人的下場」、「只能一聲嘆息，感慨國民黨的無能、自私與沒落」、「當官不為民做主，選民會用選票說話」、「自作自受，活了個大該」、「當民眾選擇了你，而你辜負了民眾，民眾有權用選票讓你嘗到苦頭，水能載舟，亦能覆舟」。（擷取自微博）

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