被罵「你爸怎沒把你擠衛生紙上」 政大學生會長電爆韓粉

政大學生會長將韓粉粗暴言語全都存證，揚言「大家看著辦」。（圖取自柯嘉偉臉書）

2020-06-06 16:24:45

〔即時新聞／綜合報導〕國立政治大學（NCCU）去年新生訓練時，放上韓國瑜爬樹的照片，並引經據典加以諷刺，引發韓粉不滿，當時上台致詞的政大學生會會長柯嘉偉遭韓粉圍攻，他5日深夜貼出韓粉不堪入目的留言截圖，怒嗆：「大家看著辦」。

柯嘉偉去年9月在政大新生訓練中，引用1段外傳是愛因斯坦講過的名言：「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。此時，他背後的圖片，則是放出韓國瑜視察登革熱防治工作，親自爬上大樹的照片。

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柯嘉偉本月3日，被韓粉發現在臉書針對罷韓進行討論，柯認為，韓國瑜去年浩浩蕩蕩選總統時唱著：我現在要出征！但國民黨未戰先預設要失敗，是不是該有點志氣，或者說，國民黨到底對年輕人多敵視、對自己黨的候選人多沒信心，以至於認為所有回去的年輕人都是挺罷免的，要知道前年韓流正當頭的時候，多少年輕人、韓家軍被推出來當樣板。

不料柯的言論卻引發廣大韓粉不滿，柯嘉偉受到大量污穢留言攻擊，諸如「你爸當初應該擠在衛生紙上，也好過把你生出來」、「英帝舔的好，雜種也能當會長」、「白癡都能當學生會會長嗎」、「學生素質真低落，師資低級也有關係」。

柯嘉偉5日在臉書痛批，韓粉口口聲聲說要改變台灣政治等，對於不同意見者，動輒惡言相向，留下的滿是假訊息、直銷式的口號、翻臉不認帳的臉皮，柯對此揚言，「我絕對是通通截圖，大家看著辦」。

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