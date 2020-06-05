撼動高雄夜空！數萬民眾響應罷韓大遊行 高喊6月6日出來投票

數萬民眾響應罷韓大遊行，撼動高雄夜空！（光復高雄提供）

2020-06-05 21:37:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕重返美麗島、反恐大遊行今晚登場，數萬民眾響應罷韓最後一哩路，帶著民主黃絲帶一起走上街頭，綿延數百公尺的隊伍不斷吶喊6月6日出來投票，撼動高雄夜空，罷韓領銜人陳冠榮說，高雄會贏、台灣會贏。

今天這場活動是罷韓團體決戰黃金週、最後一哩路七日遊最終場，罷韓團體特別規劃從高雄民主聖地美麗島出發，引領民眾一路走到愛河畔、高雄市長韓國瑜就職現場，提醒韓國瑜，人民才是真正主人。

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整個遊行吸引數萬民眾響應，隊伍綿延數百公尺，途中不停吶喊6月6日出來投票、堅定罷韓非韓不投，有民眾接著高喊，這回一定要投給韓。

罷韓領銜人陳冠榮指出終於走到這一天，高雄人跨過重重阻礙，韓國瑜當然只有心無罣礙，韓國瑜機關算盡、奧步出盡，終究不敵高雄人，所以所有一切，韓國瑜只能坦然接受，他深信高雄會贏、台灣會贏、我們會贏、高雄人一起贏。

Wecare高雄發起人尹立說，今天遊行從美麗島出發，一路遊行到韓國瑜市長就職典禮位置，這段路程是提醒韓市長，你的權力來自人民，人民才是真正主人，罷免也是人民權利，人民有權力把你權位收回，他呼籲所有高雄人，明天提早去投票，堅定投下這一張罷免票，因為這神聖一票只有高雄人能投，高雄人一起寫歷史。

公民割草行動發言人李醫師強調，340天前罷免運動開始，340天後來到美麗島站，這邊是台灣民主開端，也是罷免成功終點，但是這即將是高雄、台灣新民主的開始。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，罷免團體與高雄民代，花5天走遍每一片被韓國瑜忽略的土地，看過許多被韓國瑜欺負的高雄市民，這些市民在今晚凝聚成罷免力量，跟我們站一起，在高雄民主開端走向終點，高雄人加油，一定會戰勝韓國瑜。

數萬民眾響應罷韓最後一哩路，6月6日出門投票聲撼動高雄夜空。（記者王榮祥攝）

萬倍民主黃絲帶。（記者王榮祥攝）

罷韓四君子強調高雄會贏、台灣會贏，呼籲市民明天儘早去投票。（記者李惠洲攝）

高雄市民熱情響應罷韓活動，民主黃絲帶擠爆人行道。（記者王榮祥攝）

數萬民眾響應罷韓最後一哩路，6月6日出門投票聲撼動高雄夜空。（記者王榮祥攝）

光復高雄總部今晚變成打卡景點。（記者王榮祥攝）

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