林昶佐曝遭網軍誤認是黃國昌 黃嗆：別再跑錯棚怪丟臉的

林昶佐曝網軍誤認他是黃國昌。（翻攝自林昶佐臉書）

2020-06-05 17:48:52

〔記者吳書緯／台北報導〕前時代力量立委黃國昌日前接受大同公司「市場派」提名參選獨董，各界議論不一；黃國昌的前戰友、無黨籍立委林昶佐今天揭露，一群網軍紛在同一時間跑到他的臉書留言，質疑黃國昌接任獨董的正當性、「黃國昌反中資的初衷呢」等，疑似找錯人；黃國昌不久也在個人臉書譏諷「誰找這麼愚蠢的公關公司？」，派網軍想抹紅還錯頻。

黃國昌日前證實接受「市場派」股東提名，將參選大同公司獨立董事，黃國昌日前也在大同公司董事改選電子投票首日，在個人臉書粉絲頁「催票」，號召小股東們，一起「上網投起來」，匯集改革的力量。

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林昶佐今天在個人臉書發文，貼出兩張多名網友顯然將林昶佐臉書誤認為黃國昌臉書，在留言區紛紛質疑黃國昌接任大同獨董正當性以及違背初衷的留言截圖。林昶佐無奈的表達「蛤？？」，並指出團隊同仁一直希望他能多跟在其臉書留言的網友互動，「但這也太...」。

林昶佐隨後在文章留言說想跟這些網友互動，但顯然「是好像機器人又刪文了？」民進黨立委賴品妤也在底下留言表示「一定是因為髮型很像」，開剛剪下多年長髮的林昶佐玩笑。

黃國昌隨後也在個人臉書分享，網友截圖給他的林昶佐臉書底下的「認錯人」截圖；黃國昌表示「瞠目結舌」，黃國昌譏諷「誰找這麼愚蠢的公關公司？」，派網軍想抹紅他還錯頻，跑錯臉書洗留言實在是太爆笑了，他酸「這麽驢的網軍公司還敢說自己有『口碑』嗎？」

黃國昌之後也在同篇文章底下留言，霸氣向網軍宣告「來，以下開放網軍報到！別再跑錯棚，怪丟臉的。」；時代力量立委邱顯智也在底下留言「笑屬（笑死）」回應此則烏龍。

黃國昌也分享網友「找錯人」的截圖。（翻攝自黃國昌臉書）

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