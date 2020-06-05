中市長照APP上架半年下載次數僅「破百」 議員批「蚊子APP」

中市長照APP上架半年下載次數「破百」，議員批「蚊子APP」。（圖：施志昌提供）

2020-06-05 15:27:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員施志昌、林祈烽今日在市議會警消環衛業務質詢時指出，台中市有3萬餘名老人，市府為服務推出「台中長照APP」，但自去年12月上架已半年，下載次數卻僅「破百」，使用率僅0.5％，且iOS平台無法下載，擔心恐淪為「蚊子APP」。

台中市衛生局回應說，目前全新Android版本已上架，iOS版本將於近期完成審查作業，後續也將推出，歡迎民眾下載使用。

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施志昌表示，政府機關開發的app，最常遭人詬病的問題就是花了錢、不好用、使用率太低等，台中市衛生局所開發的長照APP就有類似的問題。

施志昌說，台中長照APP自去年12月17日上架後，迄今半年，下載次數僅100多次，對比台中將近三萬長輩使用長照服務的人數，使用率僅0.5％；且iOS平台也未見台中長照APP上架，很多使用蘋果手機的民眾也無法下載使用，讓民眾覺得很不便。

施志昌表示，雖然這套長照APP是二年前衛生局做台中市長期照顧資訊系統時，利用標案裡加值服務的項目，請廠商額外建置長照APP，雖沒有花到錢，但使用率過低是事實，況且大眾未必知道市府不花錢建置，只會認為市府是在浪費資源。

他呼籲，資訊化時代善用資訊軟體可以減少第一線工作人員的業務，他也看過APP的內容，認為應該是可以讓民眾更方便申請長照服務，衛生局要多推廣，另儘快在iOS平台上架之外，不要讓長照APP淪為所謂的「蚊子APP」。

衛生局說明，「長照即時通」APP於108年12月上線，衛生局不定期針對軟體介面滾動調整，讓設計更直覺上手，同時對於系統資訊進行安全檢測，降低資安風險，目前全新Android版本已上架，ios版本將於近期完成審查作業，後續也將推出，歡迎民眾下載使用。

衛生局指出，市府除了持續優化APP使用者體驗，也將利用全市315個社區長照據點加以推廣，整合所有長照服務資訊、開放民眾線上查詢，藉由科技創新提升服務品質。

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