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首頁　>　政治

打韓後民進黨下個敵人是誰？ 柯文哲大笑：我會推薦侯友宜！

台北市長柯文哲今（5）日出席台北市議會市政總質詢，左為副市長彭振聲。（記者叢昌瑾攝）

台北市長柯文哲今（5）日出席台北市議會市政總質詢，左為副市長彭振聲。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-05 15:06:16

〔記者楊心慧／台北報導〕罷免高雄市長韓國瑜的投票進入最後倒數時間，台北市長柯文哲今下午到台北市議會進行市政總質詢，被台北市議員陳政忠問到民進黨打擊韓國瑜後，國內第二個敵人是誰，沒想到柯文哲笑著說：「我會推薦侯友宜！」

陳政忠詢問柯文哲，認為「罷韓」是否會預測通過，柯文哲表示，現在不能發表意見，否則會違反選罷法，可能會被罰50萬。陳政忠追問，民進黨是否達到打擊韓國瑜、打韓後民進黨第二個敵人是誰？柯文哲坦言，已達到。至於誰是下一個敵人，柯文哲笑說：「我會推薦侯友宜！」惹得在場官員也哈哈大笑。

不過陳政忠認為，現在很多人預測，打完韓國瑜後，民進黨下個敵人是柯文哲，他詢問柯怎麼看外界見解？柯說：「不會啦，我現在很低調，民調很差，我應該不是第一個對象。」

陳政忠表示，但從最近可看出市長的思慮，像是近期市長夫人陳佩琪多次在臉書表達各種意見，他認為陳佩琪應該是知道先生在未來必須對抗，才會先發動議題，先未雨綢繆預防？柯文哲則說，陳佩琪只是勇於表達意見，並沒有太多算計，是不高興就會當面說出來的人，一直有自己的想法。

被問到韓國瑜無論有沒有被罷掉，接下來柯文哲恐怕會變成民進黨下一個敵人？柯文哲說，他還是一樣認真工作、心存善念、盡力而為，人家說這個想法太迂腐，但他還是覺得每天認真做事就好，想那麼多來幹嘛。

台北市議員陳政忠問到民進黨打擊韓國瑜後，國內第二個敵人是誰，沒想到柯文哲笑著說：「我會推薦侯友宜！」（取自台北市議會影片）

台北市議員陳政忠問到民進黨打擊韓國瑜後，國內第二個敵人是誰，沒想到柯文哲笑著說：「我會推薦侯友宜！」（取自台北市議會影片）

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