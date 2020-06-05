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美國務院公布台美太平洋對話 兩國國旗同框並列

台美雙方本月3日以視訊方式舉辦太平洋對話，美國務院所屬的「亞太媒體中心」公布雙邊對話訊息，並罕見在推文中貼出我國國旗（取自網路）

台美雙方本月3日以視訊方式舉辦太平洋對話，美國務院所屬的「亞太媒體中心」公布雙邊對話訊息，並罕見在推文中貼出我國國旗（取自網路）

2020-06-05 13:59:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院4日表示，美台正加強預防新冠肺炎擴散的重要合作，台灣是充滿活力的民主社會，也是世界上一股良善的力量，美國希望世界各國能從台灣慷慨的貢獻及令人欽佩的專業知識中獲益，進而促進其人民的健康和福祉。美國務院所屬的「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）同步在推特發布相關訊息，推文中並罕見貼出中華民國國旗。

台美去年10月舉行首屆「太平洋對話」，強化印太區域合作，第二屆對話原定今年在美國舉辦，惟因應疫情，台美今就太平洋地區的防疫醫衛合作，以視訊方式召開特別對話。

國務院表示，成立於2019年的美台「太平洋對話」（PID）為一平台供美台尋求擴大合作的機會，旨在支持台灣在太平洋地區外交夥伴的發展需求。有鑑於新冠肺炎對該區域造成劇烈衝擊，舉辦這場線上「太平洋對話」有助於台美雙方找出防疫援助的漏洞，並藉此制定協調對策，完善援助機制。

根據我外交部新聞稿，4日舉辦的太平洋對話出席人員包含外交部政次徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。美方與會人員包括美國在台協會處長酈英傑、美國國際開發總署（USAID）、內政部及疾病管制與預防中心（CDC）代表，美國駐太平洋國家大使館亦與會。另並有我駐美代表高碩泰、國合會代表、我駐太平洋友邦4大使、太平洋4友邦台灣醫療計畫醫院代表。

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