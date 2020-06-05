中市最搶錢測速桿連2年都在沙鹿 市議員批「吃海線人夠夠」

市議員楊典忠批中市最今年最搶錢的測速照相在沙鹿，根本是吃海線人夠夠（記者蘇金鳳攝）

2020-06-05 14:13:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員楊典忠今天在市議會質詢時，痛批去年台中市測速照相桿取締案件數第1名，在沙鹿清泉崗中清路7段往海線方向的下坡路段，今年年1至4月測速照相案件總數第一名，也是在沙鹿區的向上路6段下坡路段，此段為區間測速，測速設備根本未經國家檢驗標準的，執法公信力恐遭質疑，痛批市府是「吃海線人夠夠」！

副市長陳子敬表示，政府執行酒測、區間測速執法都應該要有中央檢測合格才有公信力，因為發現其他縣市區間監測速器材有疑慮，因此台中市就在5月1日以後暫緩舉發作業，等器材設備重新檢驗後，確認沒問題才會恢復區間測速，預計7月恢復，至於過去執行的舉發案件沒有考慮撤銷的問題。

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台中市議會進行警消環衛業務質疑，市議員楊典忠表示，根據市府警察局統計，108年台中市測速照相桿取締案件數第1名，在沙鹿清泉崗中清路7段往海線方向的下坡路段，總數達14703件，平均每天40件，為市府增加1764萬多元收入。

今年109年1至4月測速照相案件總數排名，目前第1名還是由沙鹿區向上路6段下坡路段奪得，短短5個月罰單就替市府賺將進2000萬元，比去年第1名還多。

楊典忠表示，更讓人不滿的是，向上路6段為「區間測速」，根本是未經國家檢驗標準的設備，執法公信力恐遭質疑，根本是吃海線人夠夠，要求市府在沒有中央訂定檢驗標準前，應改用其他測速照相儀器，以免衍生爭議，也不會產生執法空窗期。

由於現場警察局長楊源明表示，暫停只是因為別的縣市出現疑慮，楊典忠質疑，倘若區間照相設備如市府所說「準確性並無疑義」，市府何必於5月1日起暫緩執行？

楊典忠要求，如果在沒有中央訂定檢驗標準前，應改用其他測速照相儀器，此一冠軍區間測速照相桿，已執行取締案件數16108件，市府應檢討撤銷並將裁罰所得2000萬元歸還民眾。

警察局長楊源明表示，台中市區間測速設備「時間校正」均與經濟部標準檢驗局同步網路校正，「道路距離」也通過國際田徑總會路跑路線認證，設備標準且具正確性，為維護測速儀器運作，設備均設有自動對時機制、故障警示、除錯等功能，經員警人工逐案審核確認，確保違規採證正確無誤。

市議員楊典忠批中市最搶錢的測速照相去年及今年都在沙鹿，根本是吃海線人夠夠（記者蘇金鳳攝）

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