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武漢肺炎》台灣10萬片口罩 駐土耳其代表處捐敘利亞難民

駐土耳其代表處今天將外交部提供的10萬片醫療口罩捐贈給敘利亞非政府組織馬拉姆基金會，協助土耳其和敘利亞境內的醫護人員和難民對抗武漢肺炎。（資料照，記者陳恩惠攝）

駐土耳其代表處今天將外交部提供的10萬片醫療口罩捐贈給敘利亞非政府組織馬拉姆基金會，協助土耳其和敘利亞境內的醫護人員和難民對抗武漢肺炎。（資料照，記者陳恩惠攝）

2020-06-04 23:24:27

〔中央社〕駐土耳其代表處今天將外交部提供的10萬片醫療口罩捐贈給敘利亞非政府組織馬拉姆基金會，協助土耳其和敘利亞境內的醫護人員和難民對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

捐贈物資除10萬片醫療口罩外，駐土耳其代表處也與土耳其台灣商會和土耳其台灣同鄉會合作，由僑務促進委員馮芷玲出資採購醫護手套7500雙、防護面罩2100個，併醫療口罩義助敘利亞難民防疫。

其中部分醫護手套和防護面罩捐贈土耳其南部卡利斯省（Kilis）省會卡利斯市、南部哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）巿政府。兩座城巿毗鄰敘利亞，共接納20餘萬難民。

捐贈儀式於當地時間今天下午以視訊會議方式進行。駐土耳其代表鄭泰祥、土耳其國會議員古凡克（Celalettin Guvenc）和尚菲帝（Huseyin Sanverdi）、土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）委員坎恩（Sukru Can）出席在安卡拉的駐土耳其代表處舉行的儀式。

卡利斯市長布魯特（Mehmet Abdi Bulut）、雷伊漢勒巿長哈吉歐魯（Mehmet Hacioglu）、馬拉姆基金會（Maram Foundation）執行長席夏克利（Yakzan Shishakly）則透過視訊與會。

鄭泰祥致詞時強調防疫無國界，各國對抗武漢肺炎疫情無法獨善其身，唯有透過互助互利的合作，才能築起堅實抗疫防線。

他說：「台灣政府推動的國際共同抗疫、與全球夥伴分享口罩行動，獲得各國正面回響與感謝。儘管世界衛生組織（WHO）因政治因素再度將台灣拒諸世界衛生大會（WHA）門外，台灣仍將持續為全球防疫貢獻心力，以實際行動印證『台灣能幫忙，且台灣正在幫忙』。」

古凡克和尚菲帝致詞時都強調，台灣膂F5F0J03.CAP [PL] 06/04/20 22:43:17台灣10萬片口罩 駐土耳其代表處捐敘利亞難民〔中央社〕駐土耳其代表處今天將外交部提供的10萬片醫療口罩捐贈給敘利亞非政府組織馬拉姆基金會，協助土耳其和敘利亞境內的醫護人員和難民對抗武漢肺炎。

捐贈物資除10萬片醫療口罩外，駐土耳其代表處也與土耳其台灣商會和土耳其台灣同鄉會合作，由僑務促進委員馮芷玲出資採購醫護手套7500雙、防護面罩2100個，併醫療口罩義助敘利亞難民防疫。

其中部分醫護手套和防護面罩捐贈土耳其南部卡利斯省（Kilis）省會卡利斯市、南部哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）巿政府。兩座城巿毗鄰敘利亞，共接納20餘萬難民。

捐贈儀式於當地時間今天下午以視訊會議方式進行。駐土耳其代表鄭泰祥、土耳其國會議員古凡克（Celalettin Guvenc）和尚菲帝（Huseyin Sanverdi）、土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）委員坎恩（Sukru Can）出席在安卡拉的駐土耳其代表處舉行的儀式。

卡利斯市長布魯特（Mehmet Abdi Bulut）、雷伊漢勒巿長哈吉歐魯（Mehmet Hacioglu）、馬拉姆基金會（Maram Foundation）執行長席夏克利（Yakzan Shishakly）則透過視訊與會。

鄭泰祥致詞時強調防疫無國界，各國對抗武漢肺炎疫情無法獨善其身，唯有透過互助互利的合作，才能築起堅實抗疫防線。

他說：「台灣政府推動的國際共同抗疫、與全球夥伴分享口罩行動，獲得各國正面回響與感謝。儘管世界衛生組織（WHO）因政治因素再度將台灣拒諸世界衛生大會（WHA）門外，台灣仍將持續為全球防疫貢獻心力，以實際行動印證『台灣能幫忙，且台灣正在幫忙』。」

古凡克和尚菲帝致詞時都強調，台灣與土耳其政府在敘利亞難民議題上的合作已經建立一種「典範」。古凡克說：「重要的是這國家的善念、心態和人道思維。」尚菲帝對台灣人民表達感謝，也對總統蔡英文開啟第2任期給予祝福。

席夏克利說：「今天儀式最重要的部分不只是捐贈個人保護裝備，而是跨越膚色和國界的人道主義精神。」總部設在美國的馬拉姆基金會對敘利亞難民提供難民營地管理、教育、醫療、生計等服務，在土耳其、敘利亞和約旦設有辦公室。

台灣目前只有443起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例、7人死亡，且大多數為境外移入病例。之所以抗疫有成，防止飛沫傳播的口罩功不可沒。台灣口罩不僅能自給自足，並且捐助其他國家。政府自4月起投入3波國際人道援助行動，共捐贈2300多萬片口罩，贏得國際好評與各國肯定。

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