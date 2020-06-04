百顆天燈升空祈福 罷韓團體與市民吶喊「高雄撐香港」

罷韓四君子發表「KH撐HK宣言」，與現場民眾吶喊高雄撐香港，並升起百顆天燈，為高雄、香港民主祈福。（記者張忠義攝）

2020-06-04 21:52:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓最後一哩路今晚前進高雄發源地哈瑪星，適逢六四與香港民主被中國壓制，罷韓四君子發表「KH撐HK宣言」，與現場民眾吶喊高雄撐香港，並升起百顆天燈，為高雄、香港民主祈福。

罷韓四君子發表「KH撐HK宣言」

宣言指出，31年前，六四在中國，坦克輾過民主，30年來，香港維多利亞公園年年燭光晚會紀念六四，今年香港，中共進場，燭光熄滅，民主消沉。今晚高雄，我們相攜相挺，高雄撐香港。

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在高雄撐香港，一起追思六四的今晚，我們也要嚴肅的反省，在香港還在為基本的民主普選奮戰的同時，台灣竟然發生壓制公民權不給人民投票的反民主亂象！

香港人在催淚瓦斯、棍棒槍械、黑警黑牢中爭取民主普選。韓國瑜在拆高雄人的罷免看板，不給高雄人投開票所、號召韓粉監票恐嚇高雄人。香港人想要突破中共極權統治，韓國瑜卻要在高雄複製中共極權統治。

從現在起，倒數48小時內，我們高雄人要用自己選票行使罷免權，告訴全天下，高雄撐香港、高雄不是天安門。

罷韓團體疾呼高雄人站出來！為31年前中國天安門上死傷的民主投一票。為已經在昏迷、即將死去的香港民主投一票。為台灣世世代代爭取做自己主人而流過的血投一票。為下一代台灣人無懼、無畏的民主信心投一票。

一票都不能少，每一票都是關鍵，高雄人，6月6日星期六，出門投罷免票！

罷韓團體今晚由中山大學隧道前出發，一路遊行到鐵道園區，遊行隊伍綿延百餘公尺，一路上不斷獲得民眾、居民熱烈迴響，還有多位雄女學生專程到場相挺，最後齊聚鐵道園區施放天燈，祈望六月六日光復高雄。

罷韓團體也預告明晚美麗島最終場遊行，歡迎市民朋友一起參與，同時說明今晚施放天燈是無火天燈、內部為氣球。

百顆天燈在月光下升空，為高雄與香港祈福。（記者王榮祥攝）

罷韓四君子引領民眾展開罷韓最後一哩路遊行。（記者王榮祥攝）

四位高雄女中學生參加罷韓遊行。（記者王榮祥攝）

罷韓四君子在天燈上許願，希望高雄跟香港都能自由。（記者王榮祥攝）

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