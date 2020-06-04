台北市推振興三倍券加碼方案？ 柯文哲冷回：有在想

各縣市政府紛紛推出搭配振興三倍券的優惠方案，柯文哲（見圖）在議會被問到台北市目前的規劃，回答「有在想」。（記者方賓照攝）

2020-06-04 20:47:27

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長蘇貞昌2日公布「振興三倍券」方案，各縣市政府紛紛跟進推出搭配的優惠方案，甚至連銀行、電商平台、商圈也都有所規劃，台北市議員秦慧珠在議會總質詢把柯市府處首長都叫上台答詢，批評台北市政府現今都還沒規劃三倍券加碼方案，根本是麻木不仁，腦袋一片空白，她建議可拿出1億辦抽獎，像是抽黃金、汽車，甚至房屋，並祭出消費10％的回饋。

秦慧珠把柯市府官員叫上台，還準備了白板，調查官員用何種方式使用三倍券，多數官員都選擇台北市的悠遊卡或悠遊付，台北市長柯文哲選悠遊卡，另有3人選信用卡。被問到用悠遊卡有何好處？柯文哲則說，用習慣了，還可買1280票，也有不少地方能夠刷。

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各縣市政府紛紛推出可搭配的優惠方案，秦慧珠詢問柯文哲，台北市目前的規劃是什麼，柯文哲卻說「有在想」，秦慧珠聽了痛批，台北市政府應想辦法把錢留在台北市，甚至還要搶周邊縣市的錢到台北市消費，應該好好用腦袋想一想，並宣示爭取的決心，甚至市府官員帶頭消費，至今北市府卻什麼也沒做，包含其他地方政府、甚至中央國家隊都祭出優惠出來搶了，北市府到底還在幹嘛？

秦慧珠建議：拿1億舉辦抽獎

秦慧珠建議，台北市可以拿1億舉辦抽獎，像是抽黃金、抽汽車、抽鑽石，甚至抽房屋，並祭出消費10％的回饋。柯文哲表示，還需要精算一下，台北市的財力，可能和其他縣市打消耗戰，但這也顯示國家制度有問題，逼迫各縣市政府加碼。

柯：台北市最後出手一定最強

柯文哲也酸，蘇貞昌的好用、好領、好刺激、最溫暖，各縣市會大亂，但以台北市財力，要加碼做得到，但逼迫加碼是政策缺失，但他也相信台北市最後出手一定是最強的。

台北市議員秦慧珠在議會總質詢把柯市府處首長都叫上台答詢。（記者楊心慧攝）

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