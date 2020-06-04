為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台北市推振興三倍券加碼方案？ 柯文哲冷回：有在想

各縣市政府紛紛推出搭配振興三倍券的優惠方案，柯文哲（見圖）在議會被問到台北市目前的規劃，回答「有在想」。（記者方賓照攝）

各縣市政府紛紛推出搭配振興三倍券的優惠方案，柯文哲（見圖）在議會被問到台北市目前的規劃，回答「有在想」。（記者方賓照攝）

2020-06-04 20:47:27

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長蘇貞昌2日公布「振興三倍券」方案，各縣市政府紛紛跟進推出搭配的優惠方案，甚至連銀行、電商平台、商圈也都有所規劃，台北市議員秦慧珠在議會總質詢把柯市府處首長都叫上台答詢，批評台北市政府現今都還沒規劃三倍券加碼方案，根本是麻木不仁，腦袋一片空白，她建議可拿出1億辦抽獎，像是抽黃金、汽車，甚至房屋，並祭出消費10％的回饋。

秦慧珠把柯市府官員叫上台，還準備了白板，調查官員用何種方式使用三倍券，多數官員都選擇台北市的悠遊卡或悠遊付，台北市長柯文哲選悠遊卡，另有3人選信用卡。被問到用悠遊卡有何好處？柯文哲則說，用習慣了，還可買1280票，也有不少地方能夠刷。

各縣市政府紛紛推出可搭配的優惠方案，秦慧珠詢問柯文哲，台北市目前的規劃是什麼，柯文哲卻說「有在想」，秦慧珠聽了痛批，台北市政府應想辦法把錢留在台北市，甚至還要搶周邊縣市的錢到台北市消費，應該好好用腦袋想一想，並宣示爭取的決心，甚至市府官員帶頭消費，至今北市府卻什麼也沒做，包含其他地方政府、甚至中央國家隊都祭出優惠出來搶了，北市府到底還在幹嘛？

秦慧珠建議：拿1億舉辦抽獎

秦慧珠建議，台北市可以拿1億舉辦抽獎，像是抽黃金、抽汽車、抽鑽石，甚至抽房屋，並祭出消費10％的回饋。柯文哲表示，還需要精算一下，台北市的財力，可能和其他縣市打消耗戰，但這也顯示國家制度有問題，逼迫各縣市政府加碼。

柯：台北市最後出手一定最強

柯文哲也酸，蘇貞昌的好用、好領、好刺激、最溫暖，各縣市會大亂，但以台北市財力，要加碼做得到，但逼迫加碼是政策缺失，但他也相信台北市最後出手一定是最強的。

台北市議員秦慧珠在議會總質詢把柯市府處首長都叫上台答詢。（記者楊心慧攝）

台北市議員秦慧珠在議會總質詢把柯市府處首長都叫上台答詢。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳佩琪頻「逆時中」 柯文哲：我沒她那麼勇敢
2020-06-04 19:52

陳佩琪頻「逆時中」 柯文哲：我沒她那麼勇敢
振興三倍券限期使用違規？ 消保處：特別法優於普通法
2020-06-04 19:00

振興三倍券限期使用違規？ 消保處：特別法優於普通法
雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼

雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼
聲援陳佩琪！葉毓蘭讚柯文哲說的好 「發言權不是先生說了算」
2020-06-04 17:33

聲援陳佩琪！葉毓蘭讚柯文哲說的好 「發言權不是先生說了算」
三倍券不找零逾期不退費 林全能：盼帶動消費
2020-06-04 12:57

三倍券不找零逾期不退費 林全能：盼帶動消費
月薪理財術

月薪理財術
柯P怨中央振興券會搞大亂 北市︰已做規劃搶商機
2020-06-02 16:38

柯P怨中央振興券會搞大亂 北市︰已做規劃搶商機
「舒琪」大戰！ 柯P發文挺妻：尊重我的太太
2020-06-02 12:46

「舒琪」大戰！ 柯P發文挺妻：尊重我的太太
政治今日熱門
2020-06-03 23:21

唐鳳想捐三倍券 台權會冷回：不收政務官捐款

2020-06-03 23:02

陳惠敏突辭時力決策委員 徐永明：全力慰留

2020-06-04 06:33

立法疏漏！傅崐萁可在監修法 還可「自己特見自己」

2020-06-04 00:09

不能說出名字的人？KMT台語影片宣傳高雄市政 完全沒提韓國瑜

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播