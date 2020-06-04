為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國外交部回應台灣後秒刪文 陸委會：夏蟲語冰

中國外交部刪文，中國國台辦回應也不敢提「六四」關鍵字，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正（見圖）說，如同夏蟲語冰般，再次印證其根本無法理解民主、自由、人權的價值理念。（記者廖振輝攝）

中國外交部刪文，中國國台辦回應也不敢提「六四」關鍵字，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正（見圖）說，如同夏蟲語冰般，再次印證其根本無法理解民主、自由、人權的價值理念。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 18:03:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨天對六四事件31周年發表聲明，不過，中國外交部發言人趙立堅昨天回答《路透》對陸委會聲明的提問時，痛批「台灣當局相關言論完全是胡說八道」，問答原刊登在中國外交部網站，但隨後被刪除，中國國台辦回應也不敢提「六四」關鍵字。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會表示，如同夏蟲語冰般，再次印證其根本無法理解民主、自由、人權的價值理念。

邱垂正表示，陸委會昨天已針對六四事件31周年發布新聞稿，中共長期一黨專政、高壓統治的本質並未改變，迫害少數民族與異議人士，箝制言論自由，致使疫情難以及早控制，強加香港國安法，違背「一國兩制」的承諾，近年來更利用科技和網格化的管理，箝制監控人民，我們期盼中國大陸方面能夠省思，正視六四事件，回應人民爭取自由民主的要求，早日啟動政治改革，還權於民。

對於中國全國政協主席汪洋在上周的全國政協會議閉幕時，提到「中國式民主」，邱垂正說，很多人問什麼是「中國式民主」？它與六四事件爭取的民主有什麼不同？但民主就是人民自己當家作主、不應有東西方之分。

邱垂正強調，中共所謂的「中國式民主」依舊是以黨領政，黨領導一切，凡事仍是黨中央領導人說的算，所謂全國人大、政協兩會只是橡皮圖章、花瓶樣板，缺乏實質監督功能，也容易造成情勢的誤判及決策的偏差，它與六四所要爭取的自由民主憲政主義，可謂是天差地別，我們還是呼籲中共面對六四事件對自由民主的訴求，傾聽人民真實的心聲，才能真正實踐民主。

邱垂正指出，六四當天很多人，特別在國際、香港、台灣都有人會紀念、省思六四，但我們要問，為什麼中國大陸卻沒有這個可能。不敢面對六四真相，如何避免歷史的悲劇重新發生？

相關新聞連結：
就怕提到「六四」... 中國外交部回應台灣後秒刪文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北京稱落實「反分裂國家法」 陸委會調查：9成台灣民眾反對
2020-06-04 17:18

北京稱落實「反分裂國家法」 陸委會調查：9成台灣民眾反對
六四至今中共沒有改變 民運人士憂距離民主自由愈來愈遠
2020-06-04 09:56

六四至今中共沒有改變 民運人士憂距離民主自由愈來愈遠
雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼

雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼
六四31年！美國務卿見天安門倖存者 王丹獻策對付中共
2020-06-04 01:18

六四31年！美國務卿見天安門倖存者 王丹獻策對付中共
他說了64！胡錫進拿「天安門」諷美國暴動 遭網友嗆爆
2020-06-04 01:15

他說了64！胡錫進拿「天安門」諷美國暴動 遭網友嗆爆
月薪理財術

月薪理財術
嗆英國無權干涉「港版國安法」 趙立堅：奉勸恪守國際法
2020-06-03 20:40

嗆英國無權干涉「港版國安法」 趙立堅：奉勸恪守國際法
世衛錄音檔曝中國隱匿疫情！趙立堅：消息哪裡來的？
2020-06-03 19:57

世衛錄音檔曝中國隱匿疫情！趙立堅：消息哪裡來的？
政治今日熱門
2020-06-03 23:21

唐鳳想捐三倍券 台權會冷回：不收政務官捐款

2020-06-03 23:02

陳惠敏突辭時力決策委員 徐永明：全力慰留

2020-06-04 06:33

立法疏漏！傅崐萁可在監修法 還可「自己特見自己」

2020-06-04 00:09

不能說出名字的人？KMT台語影片宣傳高雄市政 完全沒提韓國瑜

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播