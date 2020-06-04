中國外交部回應台灣後秒刪文 陸委會：夏蟲語冰

中國外交部刪文，中國國台辦回應也不敢提「六四」關鍵字，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正（見圖）說，如同夏蟲語冰般，再次印證其根本無法理解民主、自由、人權的價值理念。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 18:03:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨天對六四事件31周年發表聲明，不過，中國外交部發言人趙立堅昨天回答《路透》對陸委會聲明的提問時，痛批「台灣當局相關言論完全是胡說八道」，問答原刊登在中國外交部網站，但隨後被刪除，中國國台辦回應也不敢提「六四」關鍵字。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會表示，如同夏蟲語冰般，再次印證其根本無法理解民主、自由、人權的價值理念。

邱垂正表示，陸委會昨天已針對六四事件31周年發布新聞稿，中共長期一黨專政、高壓統治的本質並未改變，迫害少數民族與異議人士，箝制言論自由，致使疫情難以及早控制，強加香港國安法，違背「一國兩制」的承諾，近年來更利用科技和網格化的管理，箝制監控人民，我們期盼中國大陸方面能夠省思，正視六四事件，回應人民爭取自由民主的要求，早日啟動政治改革，還權於民。

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對於中國全國政協主席汪洋在上周的全國政協會議閉幕時，提到「中國式民主」，邱垂正說，很多人問什麼是「中國式民主」？它與六四事件爭取的民主有什麼不同？但民主就是人民自己當家作主、不應有東西方之分。

邱垂正強調，中共所謂的「中國式民主」依舊是以黨領政，黨領導一切，凡事仍是黨中央領導人說的算，所謂全國人大、政協兩會只是橡皮圖章、花瓶樣板，缺乏實質監督功能，也容易造成情勢的誤判及決策的偏差，它與六四所要爭取的自由民主憲政主義，可謂是天差地別，我們還是呼籲中共面對六四事件對自由民主的訴求，傾聽人民真實的心聲，才能真正實踐民主。

邱垂正指出，六四當天很多人，特別在國際、香港、台灣都有人會紀念、省思六四，但我們要問，為什麼中國大陸卻沒有這個可能。不敢面對六四真相，如何避免歷史的悲劇重新發生？

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