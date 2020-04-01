啥米？潘孟安搭飛機賞美景 謎底揭曉網友笑翻

潘孟安竟然搭飛機，出國嗎？謎底揭曉笑翻一票人。（取自潘孟安臉書）

2020-04-01 21:21:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕啥米？都這個時候了，屏東縣長潘孟安竟然還敢去搭飛機，今天（1日）晚上潘孟安在臉書PO出一段長約40秒的影片，影片開頭是他透過飛機窗戶往下欣賞山海美景的鏡頭，「是出國嗎？」，簡直嚇壞人了。

10秒鐘後只見他拿下「機窗」，指著縣長室牆上的巨幅的屏東鵝鑾鼻燈塔空拍照，謎底才揭曉，笑翻網友，眼尖的網友還發現，他手上的「機窗」還是一個馬桶座呢！

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原來潘孟安是想透過KUSO影片，宣導「出國不如在台灣，好玩又安全」，他同時行銷屏東美景，邀請民眾到屏東走走，因為屏東有山有海又有離島，還有南台灣的熱情。

影片一出就有逾萬人次觀賞，網友紛紛留言「完全上當，安安好會演」、「原來機艙窗口是馬桶座墊做的呀！」、「縣長~旅途愉快呦！」、「哈哈哈哈哈哈哈，安安根本被政治耽誤的演員」、「我被騙了還真以為在機上。哈哈」等。小編也特別回覆留言「馬桶座是新拆封的」。

潘孟安今天還用屏東水果圖解防疫社交距離，室內1.5公尺等於6個鳳梨或9根香蕉或2根牛蒡的距離、1公尺等於4個鳳梨或6根香蕉或8顆紅龍果的距離，防疫宣導不忘宣傳屏東農產，也讓網友印象深刻。

一個馬桶座就能搭飛機，網友狂笑。（取自潘孟安臉書）

潘孟安用屏東農產圖解防疫社交距離。（取自潘孟安臉書）

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