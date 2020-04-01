國土計畫法第15條惹議 內政部、民進黨團有共識：不處理

民進黨團總召柯建銘表示，黨團將不會針對國土計畫法第15條提案。（記者黃欣柏攝）

2020-04-01 16:13:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今天審查行政院提出的「國土計畫法部分條文修正草案」，對於草案第15條授權政府在推動國家重大建設計畫時得檢討變更國土計畫，引發各界抨擊，內政部長徐國勇在會中強調，這些聲音「內政部都聽到了」，若朝野各黨團有共識不處理，內政部予以尊重；立院民進黨團總召柯建銘也表示，經內部及相關部會討論，黨團已決定不針對該條文提案處理。

行政院會上月通過的「國土計畫法部分條文修正草案」，近來不但屢遭在野黨批評「修惡」，連部分民進黨立委也持反對態度，主要是因為國土計畫法第15條授權政府在推動國家重大建設計畫時得適時檢討變更國土計劃，被質疑是設下「開後門」條款。

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徐國勇今天列席內政委員會報告並備詢，他在口頭報告中指出，對於國土計畫法有爭議的部分，內政部都聽到了，有立委認為第15條應先暫緩，等社會更有共識再來處理，對此內政部尊重委員及各黨團意見。

國民黨立委陳玉珍、林奕華等人質詢時均質疑，這是否代表內政部本身也不挺行政院的草案版本？對此，徐國勇表示，既然立法院已經有共識不處理第15條，當然就是尊重立法院、接受民意。營建署長吳欣修答詢時則說，長遠來看他仍認為必須研議修法，但短期內應該還沒有問題。

民進黨團總召柯建銘在會中進行提案說明時，則以「誠實面對、理性討論」8個字形容民進黨對「國土計畫法」的態度。他強調，對於國土計畫法第15條，很多環保人士都有不同意見，這是「剛性」和「彈性」之爭，民進黨團在3月時本要提案，將「國家重大建設」限定在新能源、文化及農業3大領域，但考慮到這可能會遭外界污名化，最後決定不針對第15條提案。

「不必再互相口水、罵來罵去！」柯建銘說，這是民進黨團內部經過行政立法會報，並與相關部會討論過的結論，他已向行政院長蘇貞昌報告過，政院也表示會尊重立院決定。

除了第15條，政院版草案第45條授權政府另定縣市國土計劃作業及國土功能分區圖劃設的時程，也被質疑是空白授權，對此，柯建銘表示，民進黨團主張縣市國土計畫時程延長1年、國土功能分區圖劃設延長2年，這部分很單純且有高度共識，希望本屆立法院能建立國會新文化，朝野共同來理性討論。

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